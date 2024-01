Не только баллистика: КНДР может поставлять в РФ тактические управляемые ракеты

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что статус Северной Кореи как ядерного государства неприемлем и не должен быть признан, ведь дальнейшее стремление Пхеньяна разрабатывать оружие массового поражения приведет к эскалации конфликта и новым санкциям.

КНДР может продавать России, кроме возможных поставок баллистических ракет малой дальности, новые типы тактических управляемых ракет. Об этом 11 января в интервью информационному агентству Yonhap заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Он подчеркнул, что Северная Корея может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности (БРСД) уже в январе и запустить ракету большой дальности, чтобы усилить и без того высокую напряженность в преддверии ключевых событий — выборов в Южной Корее и США.

Кроме того, министр заметил, что система оружия, представленная северокорейскими государственными СМИ во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов в начале этой недели, по-видимому, представляет собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия (КРБМ), способные нести тактическое ядерное оружие. Также Сик предположил, что этот визит может быть связан с новыми поставками оружия в Россию, поскольку обе страны укрепляют свое военное сотрудничество.

"Северная Корея заявила, что развернет (КРБМ. — Ред.) в войсках на передовой. Учитывая недавнюю торговлю оружием, Северная Корея может продать их России", — сказал Сик, ссылаясь на подозрения в продаже Пхеньяном баллистических ракет малой дальности KN-23 в Россию.

По оценкам министра, по состоянию на конец декабря 2023 года Северная Корея предоставила России около 5000 контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 миллиона выстрелов 152-миллиметровых снарядов или около 400 тысяч выстрелов 122-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, Белый дом недавно рассекретил разведданные, свидетельствующие о том, что КНДР предоставила РФ пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет дальностью 900 км.

В ноябре 2023 года Bloomberg cо ссылкой на разведку Южной Кореи сообщал, что КНДР отправила в Россию 1 миллион снарядов. Эти поставки имеют существенное значение. По данным Journal of the American College of Surgeons, около 70% боевых потерь украинской армии связаны с артиллерийскими ударами.

Сик также обеспокоен возможным предоставлением Москвой технологической помощи для программы вооружений Пхеньяна в обмен на торговлю оружием. Это касается и первого шпионского спутника, который Северная Корея наконец успешно вывела на орбиту в ноябре и обещает запустить еще три в 2024 году.

"Спутник-шпион Северной Кореи, запущенный в ноябре, считается элементарным. Если Россия продолжит предлагать технологическую помощь, ожидается, что возможности спутника улучшатся", — сказал министр.

Министр обороны подчеркнул, что статус Северной Кореи как ядерного государства неприемлем и не должен быть признан, предупредив, что ее дальнейшее стремление к созданию ядерного оружия и ракет приведет лишь к ужесточению международных санкций.

"Ядерное развитие — это не "меч всемогущества", а "отравленная чаша" для Ким Чен Ына, и он должен это осознавать", — подчеркнул Сик.

Южная Корея: помощь Украине

Южная Корея, по информации иноСМИ, была в числе главных спонсоров летнего контрнаступления Украины. Старший сотрудник Foreign Policy Research Institute Роб Ли рассказал, что перед наступлением Сеул поставил Украине снарядов больше, чем европейские страны, которые в 2023 году не смогли передать Киеву обещанный миллион снарядов.

В прошлом году газета Wall Street Journal сообщала, что Южная Корея только за 41 день тайно поставила более 300 тысяч 155-мм снарядов. Это позволило Украине летом запускать по 7000 снарядов в день, при этом Россия запускала лишь 5000.

В начале 2024 года ситуация изменилась — Россия выпускала 10 000 снарядов, а Украина — 2000. Возможно, разница заставляет усиливать мобилизационные мероприятия.

Также резко растут цены на боеприпасы для украинской армии. С февраля 2022 года они выросли примерно в 5–10 раз, сообщил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон.

Ранее постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук говорил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытаний своих ракет с помощью передачи баллистических ракет России. По его словам, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре 2023 года и январе 2024-го.