Не тільки балістика: КНДР може постачати в РФ тактичні керовані ракети

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що статус Північної Кореї як ядерної держави є неприйнятним і не має бути визнаний, адже подальше прагнення Пхеньяна розробляти зброю масового ураження призведе до ескалації конфлікту і нових санкцій.

КНДР може продавати Росії, крім можливих поставок балістичних ракет малої дальності, нові типи тактичних керованих ракет. Про це 11 січня в інтерв'ю інформаційному агентству Yonhap заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Він наголосив, що Північна Корея може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності (БРСД) уже в січні та запустити ракету великої дальності, щоб посилити і без того високу напруженість напередодні ключових подій — виборів у Південній Кореї та США.

Крім того, міністр зауважив, що система зброї, представлена північнокорейськими державними ЗМІ під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина на завод з виробництва боєприпасів на початку цього тижня, очевидно, є балістичними ракетами ближнього радіусу дії (КРБМ), здатними нести тактичну ядерну зброю. Також Сік припустив, що цей візит може бути пов'язаний з новими поставками зброї в Росію, оскільки обидві країни зміцнюють своє військове співробітництво.

"Північна Корея заявила, що розгорне (КРБМ. — Ред.) у військах на передовій. З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, Північна Корея може продати їх Росії", — сказав Сік, посилаючись на підозри в продажі Пхеньяном балістичних ракет малої дальності KN-23 в Росію.

За оцінками міністра, станом на кінець грудня 2023 року Північна Корея надала Росії близько 5000 контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона пострілів 152-міліметрових снарядів або близько 400 тисяч пострілів 122-мм артилерійських снарядів. Крім того, Білий дім нещодавно розсекретив розвіддані, які свідчать про те, що КНДР надала РФ пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет дальністю 900 км.

У листопаді 2023 року Bloomberg із посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляв, що КНДР відправила до Росії 1 мільйон снарядів. Ці поставки мають суттєве значення. За даними Journal of the American College of Surgeons, близько 70% бойових втрат української армії пов'язані з артилерійськими ударами.

Сік також стурбований можливим наданням Москвою технологічної допомоги для програми озброєнь Пхеньяна в обмін на торгівлю зброєю. Це стосується і першого шпигунського супутника, який Північна Корея нарешті успішно вивела на орбіту в листопаді й обіцяє запустити ще три у 2024 році.

"Супутник-шпигун Північної Кореї, запущений у листопаді, вважається елементарним. Якщо Росія продовжить пропонувати технологічну допомогу, очікується, що можливості супутника покращаться", — сказав міністр.

Міністр оборони наголосив, що статус Північної Кореї як ядерної держави є неприйнятним і не має бути визнаний, попередивши, що її подальше прагнення до створення ядерної зброї та ракет призведе лише до посилення міжнародних санкцій.

"Ядерний розвиток — це не "меч всемогутності", а "отруєна чаша" для Кім Чен Ина, і він має це усвідомлювати", — наголосив Сік.

Південна Корея: допомога Україні

Південна Корея, за інформацією іноЗМІ, була серед головних спонсорів літнього контрнаступу України. Старший співробітник Foreign Policy Research Institute Роб Лі розповів, що перед наступом Сеул поставив Україні снарядів більше, ніж європейські країни, які 2023 року не змогли передати Києву обіцяний мільйон снарядів.

Минулого року газета Wall Street Journal повідомляла, що Південна Корея лише за 41 день таємно поставила понад 300 тисяч 155-мм снарядів. Це дозволило Україні влітку запускати по 7000 снарядів на день, при цьому Росія запускала лише 5000.

На початку 2024 року ситуація змінилася — Росія випускала 10 000 снарядів, а Україна — 2000. Можливо, різниця змушує посилювати мобілізаційні заходи.

Також різко зростають ціни на боєприпаси для української армії. З лютого 2022 року вони зросли приблизно в 5-10 разів, повідомив начальник штабу Збройних сил Швеції Мікаель Клаессон.

Раніше постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук говорив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет за допомогою передачі балістичних ракет Росії. За його словами, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні 2023 року і січні 2024-го.