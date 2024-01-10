Можуть нести ядерний заряд: КНДР використовує Україну для випробування ракет, — постпред Південної Кореї

За даними Південної Кореї, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні та січні.

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Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет за допомогою передачі балістичних ракет Росії. Ці ракети, як стверджується, мають здатність нести ядерні заряди. Про це повідомив південнокорейський постійний представник в ООН Хван Чжун Кук, передає Sky News.

За його словами, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні та січні. Ці дії викликали різкий осуд з боку Південної Кореї, яка стверджує, що подібні постачання й атаки несуть серйозні наслідки.

Постпред Південної Кореї також наголосив, що такі дії Північної Кореї становлять зневагу до територіальної цілісності України та ставлять під загрозу безпеку регіону.

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"Експортуючи ракети в Росію, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд... Це безцеремонне нехтування територіальною цілісністю України", — заявив постпред.

Росія використовує ракети з КНДР для атак по Україні

10 січня в Білому домі заявили, що РФ запустила по Україні балістичні ракети з КНДР під час обстрілу 6 січня.

Крім того, 10 січня представник харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко показав залишки ракети, яка впала недалеко від площі Свободи в Харкові. Уламки ракети свідчать про те, що вона була зроблена на базі російської ракети "Іскандер".

Раніше, 9 січня, ЗМІ писали на що здатна ракета KN-23, яку отримала Росія від КНДР.