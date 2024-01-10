Могут нести ядерный заряд: КНДР использует Украину для испытания ракет, — постпред Южной Кореи

По данным Южной Кореи, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре и январе.

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Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытаний своих ракет с помощью передачи баллистических ракет России. Эти ракеты, как утверждается, обладают способностью нести ядерные заряды. Об этом сообщил южнокорейский постоянный представитель в ООН Хван Чжун Кук, передает Sky News.

По его словам, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре и январе. Эти действия вызвали резкое осуждение со стороны Южной Кореи, которая утверждает, что подобные поставки и атаки несут серьезные последствия.

Постпред Южной Кореи также отметил, что такие действия Северной Кореи представляют пренебрежение территориальной целостностью Украины и ставят под угрозу безопасность региона.

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"Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину в качестве испытательного полигона для своих ракет, которые способны нести ядерный заряд… Это бесцеремонное пренебрежение территориальной целостностью Украины", — заявил постпред.

Россия использует ракеты из КНДР для атак по Украине

10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.

Кроме того, 10 января представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко показал остатки ракеты, которая упала недалеко от площади Свободы в Харькове. Обломки ракеты свидетельствуют о том, что она была сделана на базе российской ракеты "Искандер".

Ранее, 9 января, СМИ писали на что способна ракета KN-23, которую получила Россия от КНДР.