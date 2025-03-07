Україна в 2025 році має отримати від партнерів 38,5 млрд доларів. Проте політика Дональда Трампа несе певні загрози для фінансових планів партнерів України. експерт пояснив, чи буде цього року запланована допомога або ж США заблокують її надання.

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На 2025 рік Україна має підтвердження щодо підтримки з-за кордону у розмірі 38,5 млрд доларів, а загальні погоджені зобов’язання від партнерів навіть перевищують потреби України у фінансуванні бюджетних видатків. Загалом підтримка країни цього року складається з програми Ukraine Facility – це допомога від Євросоюзу, програми від країн G7 ERA – це прибутки від заморожених російських активів. Також будуть транші від МВФ і окремі суми до держбюджету заходитимуть від певних країн. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

На його думку, наразі є ризик, що США спробують заблокувати надання партнерами України фінансової допомоги, і певні важелі впливу Дональд Трамп має.

"США мають вплив на фінансування механізму ERA, де є частка коштів від них. Проте цей механізм реалізується через Світовий банк, і кошти банку вже були відправлені. Заморозки програми фінансування ERA не має трапитись. Хоча ризики зросли після приходу до влади у США Дональда Трампа. Адже не виключено, що може бути сценарій із тиском на Світовий банк, щоб не допустити отримання Україною частини коштів ERA. Така ж ситуація з кредитами від МВФ. Не виключено, що Трамп вирішить заблокувати рішення МВФ щодо подальшого фінансування", — пояснив Гліб Вишлінський.

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Говорячи про зупинку постачання зброї Україні з боку США, експерт зауважив, що наразі складно оцінити, скільки Україна не отримала з пакета, погодженого Джо Байденом, тобто, наскільки були виконані поставки, які планувались за попередньої адміністрації. Крім того, не маємо розуміння, які ціни закладались в ці поставки, який обсяг коштів, що не реалізований у вигляді поставок.

"На найближчий час закрити нестачу (зброї, — Фокус) можна, підключивши закупівлі за кошти нашого бюджету, а також за допомогою європейських партнерів. За позитивним сценарієм, можливо, Європа надасть кошти за тією самою данською моделлю, аби закупити потрібну зброю в Україні, або ж надасть щось з власних запасів чи законтрактує своїм виробникам чи купить в інших країн. Проте є і варіант, що нам доведеться більше контрактувати зброї всередині України коштом нашого бюджету, намагаючись перекрити нестачу іншими видами техніки, тобто використовувати можливості внутрішнього виробництва. Отже реалізується таким чином ризик зростання витрат на війну", — каже Гліб Вишлінський.

Гліб Вишлінський: "Не виключено, що може бути сценарій із тиском на Світовий банк, щоб не допустити отримання Україною частини коштів ERA" Фото: ЦЕС

Стосовно фінансування бюджетних потреб України у 2026 році економіст зауважив, що на 2026-й рік ми маємо підтвердження по залишках програми ERA, Ukraine Facility та МВФ.

"Якщо дійсно військові дії завершуються в 2025 році, то в 2026 році Трамп нічого нам перекривати не буде, бо буде закінчення війни, яке він пообіцяв. Тобто залишків коштів по ERA плюс Ukraine Facility плюс транші від МВФ має вистачити на 2026 рік для фінансування дефіциту держбюджету. Звісно, якщо проводити здорову економічну політику", — зазначив Гліб Вишлінський в інтерв’ю Фокусу.

Нагадаємо, Дональд Трамп видав розпорядження про призупинення усієї військової допомоги Україні.

Раніше Фокус писав, що по різних оцінках, без зброї США українські військові зможуть боронити країну ще від 3 до 6 місяців.