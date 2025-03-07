Украина в 2025 году должна получить от партнеров 38,5 млрд. долларов. Однако политика Дональда Трампа несет определенные угрозы для финансовых планов партнеров Украины. Эксперт объяснил, будет ли в этом году запланированная помощь или же США заблокируют ее предоставление.

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На 2025 год Украина имеет подтверждение по поддержке из-за рубежа в размере 38,5 млрд долларов, а общие согласованные обязательства от партнеров даже превышают потребности Украины в финансировании бюджетных расходов. В целом поддержка страны в этом году состоит из программы Ukraine Facility — это помощь от Евросоюза, программы от стран G7 ERA — это доходы от замороженных российских активов. Также будут транши от МВФ и отдельные суммы в госбюджет будут заходить от определенных стран. Об этом в интервью Фокусу рассказал Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

По его мнению, сейчас есть риск, что США попытаются заблокировать предоставление партнерами Украины финансовой помощи, и определенные рычаги влияния Дональд Трамп имеет.

"США имеют влияние на финансирование механизма ERA, где есть доля средств от них. Однако этот механизм реализуется через Всемирный банк, и средства банка уже были отправлены. Заморозки программы финансирования ERA не должно случиться. Хотя риски возросли после прихода к власти в США Дональда Трампа. Ведь не исключено, что может быть сценарий с давлением на Всемирный банк, чтобы не допустить получения Украиной части средств ERA. Такая же ситуация с кредитами от МВФ. Не исключено, что Трамп решит заблокировать решение МВФ по дальнейшему финансированию", — пояснил Глеб Вышлинский.

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Говоря об остановке поставок оружия Украине со стороны США, эксперт отметил, что пока сложно оценить, сколько Украина не получила из пакета, согласованного Джо Байденом, то есть, насколько были выполнены поставки, которые планировались при предыдущей администрации. Кроме того, нет понимания, какие цены закладывались в эти поставки, какой объем средств, не реализованный в виде поставок.

"На ближайшее время закрыть недостаток (оружия, — Фокус) можно, подключив закупки за средства нашего бюджета, а также с помощью европейских партнеров. По положительному сценарию, возможно, Европа предоставит средства по той же датской модели, чтобы закупить нужное оружие в Украине, или же предоставит что-то из собственных запасов, законтрактует своим производителям или купит у других стран. Однако есть и вариант, что нам придется больше контрактовать оружия внутри Украины за счет нашего бюджета, пытаясь перекрыть недостаток другими видами техники, то есть использовать возможности внутреннего производства. Таким образом реализуется риск роста расходов на войну", — говорит Глеб Вышлинский.

Глеб Вышлинский: "Не исключено, что может быть сценарий с давлением на Всемирный банк, чтобы не допустить получения Украиной части средств ERA" Фото: ЦЕС

Относительно финансирования бюджетных потребностей Украины в 2026 году экономист отметил, что на 2026-й год мы имеем подтверждение по остаткам программы ERA, Ukraine Facility и МВФ.

"Если действительно военные действия завершаются в 2025 году, то в 2026 году Трамп ничего нам перекрывать не будет, потому что будет окончание войны, которое он пообещал. То есть остатков средств по ERA плюс Ukraine Facility плюс транши от МВФ должно хватить на 2026 год для финансирования дефицита госбюджета. Конечно, если проводить здоровую экономическую политику", — отметил Глеб Вышлинский в интервью Фокусу.

Напомним, Дональд Трамп издал распоряжение о приостановлении всей военной помощи Украине.

Ранее Фокус писал, что по разным оценкам, без оружия США украинские военные смогут защищать страну еще от 3 до 6 месяцев.