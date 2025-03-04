Язык денег: как заставить Трампа разблокировать военную поддержку Украины

Дональд Трамп издал распоряжение о приостановке всей военной помощи Украине. Каким образом официальному Киеву максимально сгладить острые углы, проявившиеся во время громкого скандала в Овальном кабинете, выяснял Фокус.

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О том, что Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая таким образом давление на президента Зеленского, сообщили Bloomberg и CNN.

"США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру", — отмечает Bloomberg, добавляя при этом, что поставки всей американской военной техники будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях или в ожидании в транзитных зонах в соседней Польше.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, отмечают, что с Трампом нужно говорить на единственном понятном ему языке — языке денег.

Каким образом Китай может помирить Зеленского с Трампом

В частности, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает: "На самом деле рецепт возобновления более-менее нормальной связи с Трампом, как по мне, достаточно прост и помочь в этом может неподписанное соглашение о редкоземельных металлах. Если мы несколько отойдем от Украины и посмотрим на торговую войну между США и Китаем, мы увидим, что едва ли не самым жестким ответным шагом со стороны КНР будет ограничение поставок редкоземельных минералов в Соединенные Штаты. Соответственно США с тем, чтобы обезопасить себя от этих действий Пекина должны заключать соглашения по редкоземельным минералам с другими странами. И здесь — выход Украины, которая может сказать, что это неподписанное соглашение поможет США имиджево ответить на угрозы с китайской стороны. Но в обмен на это соглашение Киев должен требовать полной нормализации отношений".

По мнению эксперта, Банковой не следует извиняться на камеру из-за скандала в Белом доме, чего требуют в окружении Трампа Фото: Getty Images

В то же время, считает эксперт, не исключено, что Трамп все еще может переиграть ситуацию с приостановлением помощи Украине. В качестве примера эксперт приводит ранее распространенную в СМИ информацию об остановке киберопераций со стороны США в отношении России, которую только что опровергли в Пентагоне.

"Такое же в конце концов может произойти и в вопросе паузы в помощи Украине, потому что позиция администрации США довольно часто является, мягко говоря, изменчиво-противоречивой", — отмечает Иван Ус.

По мнению эксперта, Банковой не следует извиняться на камеру из-за скандала в Белом доме, чего требуют в окружении Трампа. "Кстати, очень хороший троллинг CNN был вокруг этих извинений. Помня слова Трампа о рейтинге Зеленского в 4%, телеканал провел опрос относительно того, кто виноват в ситуации, возникшей в Овальном кабинете. И, о чудо — вину в этом Зеленского видят те же четыре процента, в то время как Трампа виновным признали 50 с копейками зрителей, а Вэнса — 40+. Это на самом деле очень тонкий и остроумный троллинг получился. Между прочим, говорят, что Трамп сейчас очень раздражен американскими СМИ, которые фактически в один голос поддержали Зеленского после того громкого скандала", — констатирует Иван Ус.

Апеллируя к систематическому общению в эфирах арабских телеканалов с американскими политиками, эксперт отметил, что один из бывших советников главы Пентагона рассказал ему, мол, многие республиканцы только на камеру выступают за Трампа, тогда как в режиме "off the records" — за Зеленского. "Поэтому, думаю, Трамп также прекрасно понимает, что республиканцы, особенно рейганисты, только старательно играют роль лояльных к нему людей, на самом деле таковыми не являясь. И как бы того ни желал самовлюбленный Трамп, ему в конце концов придется учитывать и мнение прессы, и скрытую позицию однопартийцев", — заключает Иван Ус.

Что может заставить Трампа закопать топор войны с Зеленским

Зато политолог, совладелец международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Убежден, что тот разрыв, который произошел в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами, был неотвратимым и вопрос был лишь во времени, когда это, собственно, произойдет. Безусловно, решение о приостановлении поддержки Украины чрезвычайно неприятное, но еще раз подчеркиваю: так или иначе, рано или поздно черная кошка между Киевом и Вашингтоном непременно пробежала бы".

Отвечая на вопрос о том, каким образом выходить из сложившейся ситуации, Максим Джигун констатировал: "Очевидно, что единственной нашей опорой в этой войне является Европейский Союз, а также некоторые другие партнеры, не входящие в ряды ЕС. Напомню, что американский ВВП составляет $27 триллионов, тогда как валовой внутренний продукт европейских стран (плюс Япония, Норвегия и Канада) — 24 триллиона долларов. Колоссальное преимущество одной страны перед целым блоком государств очевидно, но тем не менее совместными усилиями возникает определенный паритет. Поэтому Трамп, который привык постоянно считать деньги, проектируя финансовое влияние на различные процессы, точно будет учитывать эти цифры и мнение стран, к ним причастных".

Эксперт: "Так или иначе, рано или поздно черная кошка между Киевом и Вашингтоном непременно пробежала бы" Фото: Getty Images

Отталкиваясь от указанного, на данном этапе, подчеркивает Максим Джигун, чрезвычайно важно сломать под корень нарратив о скором прекращении боевых действий при отсутствии длительных и прочных гарантий безопасности для Украины.

Учитывая это, констатирует эксперт, важно как можно скорее получить четкие и скрупулезные расчеты по финансово-военной поддержке западных союзников и после этого положить этот пакет на трамповский стол. "Только увидев реальную альтернативу сдаче Украины, которую он сейчас пытается протолкнуть, говоря постоянно исключительно об уступках Российской Федерации, Трамп может серьезно задуматься, взвесить риски и сделать в конце концов положительные для нас выводы", — отмечает Максим Джигун.

По его мнению, коммуникаторами в этом случае должны выступить Макрон, Стармер или Мерц после избрания, как представители ключевых западных экономик. Киев + Брюссель — это, по мнению Максима Джигуна, в нынешних условиях наиболее приемлемая конфигурация для ведения диалога с Белым домом.