Республиканец хочет сделать купюру с портретом Дональда Трампа

Инициатива предусматривает, что лицо действующего президента США разместят на банкноте в 250 долларов. Однако на пути идеи стоит Конституция США.

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Представитель Республиканской партии Джо Уилсон объявил о плане предложить купюру номиналом 250 долларов с изображением Трампа. А в прошлом месяце представительница Республиканской партии выдвинула предложение добавить Трампа к изваянию на горе Рашмор. Об этом пишет Fox News.

Член палаты представителей Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) объявил, что он планирует выдвинуть предложение о разработке купюры достоинством 250 долларов с изображением президента Дональда Трампа.

"С благодарностью сообщаю, что я готовлю законопроект, обязывающий Бюро гравировки и печати разработать дизайн купюры достоинством 250 долларов с изображением Дональда Дж. Трампа", — заявил конгрессмен в своем посте на X.

Действующее законодательство США указывает, что на американской валюте и ценных бумагах может быть изображен только портрет умершего человека. Но Уилсон уверен в своем плане и даже объясняет, почему портрет Дональда Трампа должен появиться на долларах.

Купюра в 100 долларов США Фото: Pexels

"Байденинфляция разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных денег. Самая ценная купюра для самого ценного президента!" — сообщил конгрессмен.

Уилсон, который проработал в Палате представителей более двух десятилетий, не единственный законодатель от Республиканской партии, который хочет почтить память действующего президента.

Член палаты представителей Анна Паулина Луна , республиканка из Флориды, в прошлом месяце выдвинула законопроект, предусматривающий установку изображения Трампа на горе Рашмор.

"Министр внутренних дел, действуя через директора Службы национальных парков, организует установку статуи президента Дональда Дж. Трампа на Национальном мемориале на горе Рашмор", — говорится в тексте ее предложения.

Среди четырех президентов, изображенных на горе Рашмор, — Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. Строительство монумента началось в 1927 году и было закончено в 1941 году.

Четыре президента США на горе Рашмор в Южной Дакоте Фото: Соцсети

Луна уверена, что Дональду Трампу место среди них.

"Смелое руководство президента Трампа и его непоколебимая преданность величию Америки закрепили его место в истории. Гора Рашмор, вечный символ свободы и силы нашей нации, заслуживает того, чтобы отражать его выдающееся наследие — наследие, еще более укрепленное мощным началом его второго срока", — заявила Луна.

Она сообщила, что Дональда Трампа навсегда запомнят, как и четырех уже изображенных на горе Рашмор президентов США.

Интересно, что Джордж Вашингтон был выбран потому, что он привел нацию к демократии, Томас Джефферсон — потому, что создал Декларацию Независимости, Авраам Линкольн — потому, что положил конец рабству в США, а Теодор Рузвельт, которого выбрал сам автор монумента Гутзон Борглум, потому что способствовал строительству Панамского канала, охране государства и бизнеса и был знакомым самого Борглума.

Напомним, ранее сам Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик, созданный ИИ, про свое видение будущего в Газе. В ролике присутствует громадная золотая статуя самого президента США.