Золотая статуя и бородатые танцовщицы: Трамп опубликовал ролик про будущее Газы
Ранее президент США сообщал, что хочет сделать из Газы "Ривьеру Ближнего Востока".
Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, созданный ИИ про прекрасную Газу Трампа. Об этом поется в песне, которая сопровождает ролик. Ролик был опубликован в соцсети американского президента Truth Social, которую он запустил в 2022 году, после того, как его забанили в Twitter и Facebook.
В 30-секундном ролике показана восстановленная "Ривьера Ближнего Востока", как ее называл Трамп, в секторе Газа, золотые шары с изображением лица Трампа, золотые статуи президента США и созданные с помощью искусственного интеллекта изображения Трампа и Биньямина Нетаньяху, отдыхающих на пляже с коктейлями. Завершается ролик кадром с надписью "Газа Трампа".
На кадрах, которые 78-летний Трамп опубликовал без комментариев, показана опустошенная войной территория, а затем появляется подпись: "Газа 2025… Что дальше?"
Затем зрителям показывают, как эта местность превращается в рай на Ближнем Востоке с экзотическими пляжами, небоскребами в дубайском стиле, роскошными яхтами и тусовщиками.
Он включает в себя башню "Трамп Газа" и гигантскую золотую статую президента США, миниатюрные версии которой продаются в сувенирном магазине.
Также изображен ребенок, идущий по улице и держащий в руках огромный золотой воздушный шар в виде головы президента США.
В видеоролике также показано, как мировой лидер танцует с полуобнаженной танцовщицей живота в баре, а также загорает и потягивает коктейли у бассейна гостиничного курорта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ИИ-версия Илона Маска также появляется в кадрах несколько раз — он ест хумус на пляже, пока бородатые танцовщицы исполняют танец живота.
А потом миллиардер и глава компаний X, Tesla и SpaceX, который также возглавляет Министерство эффективности государственного управления США (DOGE), которому поручено сократить государственные расходы, показан подбрасывающим в воздух долларовые купюры.
На заднем плане также звучит песня, написанная специально для видео.
В песне говорится: "Дональд идет, чтобы освободить вас, неся свет для всех, больше никаких туннелей, никакого страха: Газа Трампа наконец-то здесь. Сияющее, яркое, золотое будущее Газы Трампа, совершенно новая жизнь. Пир и танцы, сделка заключена, Трамп — Газа номер один".
Ранее в этом году Дональд Трамп объявил о своем плане на случай окончания войны между Израилем и ХАМАС. Он включает в себя переселение двух миллионов жителей Газы в соседние арабские страны и превращение этой территории в "Ривьеру Ближнего Востока".