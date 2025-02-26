Золотая статуя и бородатые танцовщицы: Трамп опубликовал ролик про будущее Газы

Ранее президент США сообщал, что хочет сделать из Газы "Ривьеру Ближнего Востока".

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Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, созданный ИИ про прекрасную Газу Трампа. Об этом поется в песне, которая сопровождает ролик. Ролик был опубликован в соцсети американского президента Truth Social, которую он запустил в 2022 году, после того, как его забанили в Twitter и Facebook.

Ролик, опубликованный Дональдом Трампом

В 30-секундном ролике показана восстановленная "Ривьера Ближнего Востока", как ее называл Трамп, в секторе Газа, золотые шары с изображением лица Трампа, золотые статуи президента США и созданные с помощью искусственного интеллекта изображения Трампа и Биньямина Нетаньяху, отдыхающих на пляже с коктейлями. Завершается ролик кадром с надписью "Газа Трампа".

ИИ-версии Трампа и Нетаньху с коктейлями Фото: Скриншот

На кадрах, которые 78-летний Трамп опубликовал без комментариев, показана опустошенная войной территория, а затем появляется подпись: "Газа 2025… Что дальше?"

Затем зрителям показывают, как эта местность превращается в рай на Ближнем Востоке с экзотическими пляжами, небоскребами в дубайском стиле, роскошными яхтами и тусовщиками.

Он включает в себя башню "Трамп Газа" и гигантскую золотую статую президента США, миниатюрные версии которой продаются в сувенирном магазине.

Также изображен ребенок, идущий по улице и держащий в руках огромный золотой воздушный шар в виде головы президента США.

В видеоролике также показано, как мировой лидер танцует с полуобнаженной танцовщицей живота в баре, а также загорает и потягивает коктейли у бассейна гостиничного курорта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

ИИ-версия Илона Маска также появляется в кадрах несколько раз — он ест хумус на пляже, пока бородатые танцовщицы исполняют танец живота.

Бородатые танцовщицы из ролика Фото: Скриншот

А потом миллиардер и глава компаний X, Tesla и SpaceX, который также возглавляет Министерство эффективности государственного управления США (DOGE), которому поручено сократить государственные расходы, показан подбрасывающим в воздух долларовые купюры.

ИИ-версия Илона Маска Фото: Скриншот

На заднем плане также звучит песня, написанная специально для видео.

В песне говорится: "Дональд идет, чтобы освободить вас, неся свет для всех, больше никаких туннелей, никакого страха: Газа Трампа наконец-то здесь. Сияющее, яркое, золотое будущее Газы Трампа, совершенно новая жизнь. Пир и танцы, сделка заключена, Трамп — Газа номер один".

Ранее в этом году Дональд Трамп объявил о своем плане на случай окончания войны между Израилем и ХАМАС. Он включает в себя переселение двух миллионов жителей Газы в соседние арабские страны и превращение этой территории в "Ривьеру Ближнего Востока".