Золота статуя і бородаті танцівниці: Трамп опублікував ролик про майбутнє Гази

Раніше президент США повідомляв, що хоче зробити з Гази "Рів'єру Близького Сходу".

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Президент США Дональд Трамп опублікував ролик, створений ШІ про прекрасну Газу Трампа. Про це співається в пісні, яка супроводжує ролик. Ролик опублікували в соцмережі американського президента Truth Social, яку він запустив у 2022 році, після того, як його забанили у Twitter і Facebook.

Ролик, опублікований Дональдом Трампом

У 30-секундному ролику показано відновлену "Рів'єру Близького Сходу", як її називав Трамп, у секторі Газа, золоті кулі із зображенням обличчя Трампа, золоті статуї президента США і створені за допомогою штучного інтелекту зображення Трампа і Біньяміна Нетаньяху, які відпочивають на пляжі з коктейлями. Завершується ролик кадром із написом "Газа Трампа".

АІ-версії Трампа і Нетаньху з коктейлями Фото: Скриншот

На кадрах, які 78-річний Трамп опублікував без коментарів, показана спустошена війною територія, а потім з'являється підпис: "Газа 2025... Що далі?"

Потім глядачам показують, як ця місцевість перетворюється на рай на Близькому Сході з екзотичними пляжами, хмарочосами в дубайському стилі, розкішними яхтами і тусовщиками.

Він включає в себе вежу "Трамп Газа" і гігантську золоту статую президента США, мініатюрні версії якої продають у сувенірному магазині.

Також зображена дитина, яка йде вулицею і тримає в руках величезну золоту повітряну кулю у вигляді голови президента США.

У відеоролику також показано, як світовий лідер танцює з напівоголеною танцівницею живота в барі, а також засмагає і потягує коктейлі біля басейну готельного курорту з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

ШІ-версія Ілона Маска також з'являється в кадрах кілька разів — він їсть хумус на пляжі, поки бородаті танцівниці виконують танець живота.

Бородаті танцівниці з ролика Фото: Скриншот

А потім мільярдер і глава компаній X, Tesla і SpaceX, який також очолює Міністерство ефективності державного управління США (DOGE), якому доручено скоротити державні витрати, показаний таким, що підкидає в повітря доларові купюри.

АІ-версія Ілона Маска Фото: Скриншот

На задньому плані також звучить пісня, написана спеціально для відео.

У пісні йдеться: "Дональд іде, щоб звільнити вас, несучи світло для всіх, більше ніяких тунелів, ніякого страху: Газа Трампа нарешті тут. Сяюче, яскраве, золоте майбутнє Гази Трампа, абсолютно нове життя. Бенкет і танці, угоду укладено, Трамп — Газа номер один".

Раніше цього року Дональд Трамп оголосив про свій план на випадок закінчення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Він охоплює переселення двох мільйонів жителів Гази в сусідні арабські країни і перетворення цієї території на "Рів'єру Близького Сходу".