Рай земной на месте ада: как Дональд Трамп предлагает закончить войну в Секторе Газа

Дональд Трамп шокировал мир новой миротворческой инициативой — он хочет взять под контроль Сектор Газа, чтобы навести там порядок. США стремятся приобрести Сектор Газа и контролировать его в длительной перспективе. При этом местное население, палестинцы, должно быть выселено. Фокус исследовал миротворческие инициативы Дональда Трампа в самом длинном конфликте мировой новейшей истории.

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В Израиле заявления Трампа восприняли более чем положительно, хотя и со скепсисом относительно их реализации в близкой перспективе — лишь 35% опрошенных телеканалом "13" верят, что план Трампа будет реализован. Хотя 72% воспринимают его положительно. Радостно воспринял предложение американского лидера и израильский премьер Нетаньяху, который таким образом восстановит стабильность своей коалиции, пошатнувшейся после заключенного с ХАМАС перемирия.

Против выступили большинство арабских государств, а также ведущие международные организации и лидеры Турции и Германии. Наиболее радикально высказался член Совета Шуры (совещательный орган при руководстве Саудовской Аравии) Юсеф бин Трад Аль-Саадун, который предложил американскому лидеру "отселить своих любимых израильтян на Аляску или в Гренландию".

Беньямин Нетаньяху положительно воспринял предложение Дональда Трампа Фото: Getty Images Юсеф бин Трад Аль-Саадун предложил Трампу "отселить своих любимых израильтян на Аляску" Фото: royanews

Самая большая тюрьма под открытым небом

На беспрецедентное нападение группировки ХАМАС (признано террористическим в ЕС и США) на еврейское государство 7 октября 2023 года Израиль ответил жестоким ударом, который практически разрушил Сектор Газа. Погибло почти 50 тысяч человек, разрушено или повреждено 70% зданий, выведена из строя инфраструктура жизнеобеспечения в регионе. Сотни тысяч человек стали беженцами.

Дым поднимается над зданием, разрушенным во время авиаудара Израиля по лагерю Бурейдж для палестинских беженцев в центральной части Сектора Газа 12 января Фото: Getty Images

Силы обороны Израиля уничтожили лидеров ХАМАСа, однако саму организацию и даже ее инфраструктуру в Секторе пока окончательно сломать не удалось. Военный конфликт, который уже существенно затянулся, еще далек от завершения. Такое положение дел заставило обе стороны под давлением международного сообщества пойти на переговоры и в конце концов согласиться на поэтапное прекращение огня и обмен военнопленными/заложниками.

Президент США Дональд Трамп, который хвастается своим креативным взглядом на многие проблемы, действительно выдал оригинальное видение решения кризиса. Американский президент — который, к слову, бывший застройщик — предложил превратить Сектор Газа в "Ривьеру Ближнего Востока", то есть живописное гостеприимное побережье. Проглядеть перспективы сооружения "земного рая" в месте, которое многие называют "адом на земле", может действительно далеко не каждый.

Израиль заблокировал Сектор Газа, так как он стал настоящим источником угрозы существованию еврейского государства Фото: Фокус

Сектор Газа — это маленькая полоса на восточном побережье Средиземного моря площадью всего около 365 квадратных километров (для сравнения, Донецк — 358 кв. км, Харьков — 350 кв. км), однако его населяет более 2 млн человек. Это делает маленькую полосу Сектора Газа одним из самых густонаселенных регионов мира.

После образования государства Израиль и неудачной попытки коалиции арабских государств свести этот процесс на нет, Сектор Газа перешел под контроль Египта. В результате Шестидневной войны 1967 года его оккупировали израильские войска, которые вышли оттуда только в 2005 году, оставив за собой контроль над воздушным пространством и линией разграничения с собственно территорией Израиля. Сочувствующие палестинцам наблюдатели назвали де-факто заблокированный Силами обороны Израиля Сектор Газа самой большой тюрьмой под открытым небом в мире.

Эрез — главный пропускной пункт между Сектором Газа и Израилем Фото: Getty Images

Палестинцы из Газы: чужие среди своих

Однако на самом деле ситуация не столь однозначна. Израиль заблокировал Сектор Газа, так как он стал настоящим источником угрозы существованию еврейского государства. Особенно ситуация обострилась после того, как власть в регионе единолично узурпировал ХАМАС. После ряда соглашений конца XX века ХАМАС фактически остался едва ли не единственной организацией, отрицающей право Израиля на существование. И основной его базой стал Сектор Газа. При этом в обращении в анклаве активно использовались израильские шекели, а мирное население Газы регулярно не гнушалось преодолевать многочисленные КПП для того, чтобы ездить на заработки в еврейское государство.

Важным фактом является то, что фактически статус-кво был выгоден всем сторонам конфликта, кроме самих обывателей Газы, которая в таком статусе не могла быть перспективным местом для жизни.

Архивное фото 1946 г. Еврейские иммигранты в Британской подмандатной Палестине Фото: Getty Images

Палестинцы — арабские жители исторической территории Ближнего Востока, на которую после Первой мировой войны получила мандат управления Великобритания. Они стали символом арабского сопротивления "западному колониализму". Интересно, что исторически арабов лишили государственности и годами управляли их территориями турки-османы, однако реалии второй половины XX века, приправленные советской пропагандой (куда же в годы Холодной войны без "руки Кремля") сделали свое дело. Колониальные империи развитых западных государств стали основным врагом арабов, а сионизм — его основным олицетворением. Поэтому борьба палестинцев стала панарабским делом чести, а печальная судьба палестинского народа — символом этой борьбы.

Студенческий протест в поддержку Палестины и за свободу слова возле кампуса Колумбийского университета 15 ноября 2023 года в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Стоит заметить, что сочувствие палестинцам — это об уровне именно народного восприятия. Сами же элиты арабских государств были бы рады избавиться от этого бремени, которое часто даже угрожает их власти. Так, в 1970 году Организация освобождения Палестины едва не организовала государственный переворот в Иордании, а в 1981 году арабская националистическая организация "Братья мусульмане" организовала убийство египетского военного лидера Анвара Садата, который пытался заключить мир с Израилем, в частности, отказавшись от Сектора Газа.

Египет, Сектор Газа и ХАМАС

Палестинским региональным отделением этой организации стал ХАМАС. Действующий президент Египта маршал Абдель Фаттах Ас-Сиси пришел к власти в результате военного переворота, отстранив от власти демократически избранного президента именно от "Братьев мусульман". Так что не стоит лишний раз объяснять реальное отношение египетских властей к ХАМАС и подконтрольному ему Сектору Газа.

Фактически Египет также присоединился к его блокаде, ведь он имеет сухопутную границу с анклавом и при наличии политической воли мог бы его разблокировать. Однако на практике ХАМАС фактически был загнан под землю силами обороны Израиля. И с Египтом он связывался с помощью сети подземных тоннелей под границей. Со временем эти тоннели расширились и стали целым подземным городом — фактическим пристанищем ХАМАС.

Палестинские территории, Рафах: израильские солдаты стоят у входа в туннель Фото: Getty Images

"Братья" мусульмане, или Почему арабы любят палестинцев на расстоянии

В Иордании большинство населения имеет палестинское происхождение, правда, не из Газы, а из прилегающего к этому королевству Западного Берега реки Иордан — другого, значительно большего палестинского анклава. Эксперт по Ближнему Востоку Ахмед Абуду отмечает, что движение "Братья Мусульмане" после сентябрьских выборов получило значительное влияние в парламенте Иордании. В таких условиях любые неосторожные действия в отношении палестинского вопроса могут стоить власти правящей королевской династии. Ливан же, куда переселились большинство палестинцев из Иордании после неудачного переворота 1970 года, до сих пор остается разделенным на отдельные части в результате ужасной гражданской войны, постигшей государство более сорока лет назад.

Остальные арабские страны предпочитают сочувствовать палестинцам на расстоянии. Особенно это касается демократической Турции, чей лидер Реджеп Эрдоган всегда рад высказаться в поддержку палестинцев, однако, обладая одной из самых мощных региональных армий, он практически ничего не делает для реальной помощи этому действительно обездоленному народу.

Реджеп Эрдоган выступает на митинге в поддержку Палестины Фото: Getty Images

Похожей стратегии придерживаются и более авторитарные властители, которые не готовы идти против общественного мнения, распространенного среди своих народов, однако предпочитают "любить палестинцев на расстоянии".

Что задумал Дональд Трамп: рай, но не для палестинцев

При таких обстоятельствах экстравагантный план, озвученный Дональдом Трампом, фактически не имеет никакой реальной альтернативы. Да, идея построения цветущей курортной зоны на месте, где за последнюю сотню лет пролилось столько крови, выглядит довольно утопично. Однако за последние три десятилетия ни одна сторона не высказывала вообще никаких планов, которые могли бы практически реализоваться. Полемика бушевала вокруг стремлений противоборствующих сторон, которые ничего, кроме вечной войны, нести не смогли бы.

Правда, для того, чтобы построить рай на месте ада, нужно решать проблемы с его жителями. Дональд Трамп применяет бизнес-подход к этому вопросу и предлагает обеспечить добровольное выселение палестинцев. С точки зрения формальной логики все понятно — кто хочет возвращаться туда, где ему было плохо?

Однако бизнес-логика Трампа не учитывает такой "мелочи" как любовь к родной земле, за которую десятки тысяч палестинцев не колеблясь жертвовали своей жизнью. А также не учитывает вышеописанных реалий, основанных на более рациональной почве — куда переселить тех палестинцев, которые гипотетически могли бы согласиться на отселение? Ведь, помня печальный опыт Иордании и Ливана, ни одна арабская страна не согласится принять у себя около двух миллионов озлобленных и огорченных людей, значительная часть которых умеет пользоваться оружием и имеет значительный багаж опыта участия в террористических структурах.

Принудительное выселение палестинцев из Газы — тех, кто будет не согласен — прямо противоречит международному праву и, в случае применения военной силы, будет прямым военным преступлением. А террористические группы, которые этому процессу будут сопротивляться, моментально станут мучениками в арабском мире и борцами за свободу с точки зрения международного права.

Дональд Трамп применяет бизнес-подход к решению политических вопросов Фото: Getty Images

Свои заявления американский глава сделал накануне встречи с лидерами арабских стран — Иордании, Египта и Саудовской Аравии. Эксперты из Вашингтонского института отмечают зависимость этих государств от сотрудничества с Вашингтоном. Египет и Иордания вообще получают регулярную гуманитарную помощь от США, размером в миллиарды долларов. Американские субвенции, как известно, новая администрация США поставила на паузу на 90 дней. Для Израиля и Египта сделали исключение, но 1,45 млрд долларов, которые Иордания получает ежегодно, заморожены в ожидании пересмотра администрацией Трампа всей иностранной помощи. Замечательное поднятие ставок перед переговорами, не так ли?