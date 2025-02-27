Республіканець хоче зробити купюру з портретом Дональда Трампа

Ініціатива передбачає, що обличчя чинного президента США розмістять на банкноті у 250 доларів. Однак на заваді ідеї стоїть Конституція США.

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Представник Республіканської партії Джо Вілсон оголосив про план запропонувати купюру номіналом 250 доларів із зображенням Трампа. А минулого місяця представниця Республіканської партії висунула пропозицію додати Трампа до статуї на горі Рашмор. Про це пише Fox News.

Член палати представників Джо Вілсон (республіканець від Південної Кароліни) оголосив, що він планує висунути пропозицію про розробку купюри номіналом 250 доларів із зображенням президента Дональда Трампа.

"Із вдячністю повідомляю, що я готую законопроєкт, який зобов'язує Бюро гравіювання та друку розробити дизайн купюри номіналом 250 доларів із зображенням Дональда Дж. Трампа", — заявив конгресмен у своєму пості на X.

Чинне законодавство США вказує, що на американській валюті та цінних паперах може бути зображений тільки портрет померлої людини. Але Вілсон упевнений у своєму плані і навіть пояснює, чому портрет Дональда Трампа має з'явитися на доларах.

Купюра в 100 доларів США Фото: Pexels

"Байденінфляція зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!" — повідомив конгресмен.

Вілсон, який пропрацював у Палаті представників понад два десятиліття, не єдиний законодавець від Республіканської партії, який хоче вшанувати пам'ять чинного президента.

Членкиня палати представників Анна Пауліна Луна, республіканка з Флориди, минулого місяця висунула законопроєкт, що передбачає встановлення зображення Трампа на горі Рашмор.

"Міністр внутрішніх справ, діючи через директора Служби національних парків, організовує встановлення статуї президента Дональда Дж. Трампа на Національному меморіалі на горі Рашмор", — ідеться в тексті її пропозиції.

Серед чотирьох президентів, зображених на горі Рашмор, — Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн. Будівництво монумента почалося 1927 року і було закінчено 1941 року.

Чотири президенти США на горі Рашмор у Південній Дакоті Фото: Соцмережi

Луна впевнена, що Дональду Трампу місце серед них.

"Сміливе керівництво президента Трампа і його непохитна відданість величі Америки закріпили його місце в історії. Гора Рашмор, вічний символ свободи і сили нашої нації, заслуговує на те, щоб відображати його видатну спадщину — спадщину, ще більш укріплену потужним початком його другого терміну", — заявила Луна.

Вона повідомила, що Дональда Трампа назавжди запам'ятають, як і чотирьох уже зображених на горі Рашмор президентів США.

Цікаво, що Джорджа Вашингтона обрали тому, що він привів націю до демократії, Томаса Джефферсона — тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраама Лінкольна — тому, що поклав кінець рабству в США, а Теодора Рузвельта, якого вибрав сам автор монументу Гутзон Борглум, бо він сприяв будівництву Панамського каналу, охороні держави та бізнесу і був знайомим самого Борглума.

Нагадаємо, раніше сам Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social ролик, створений ШІ, про своє бачення майбутнього в Газі. У ролику присутня величезна золота статуя самого президента США.