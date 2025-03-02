В обмен на гарантии безопасности: Украине придется уступить территории в переговорах, — Уолтц

Советник по нацбезопасности США Майк Уолтц говорит, что безопасность Украине должны гарантировать страны Европы. По его словам, поддержка со стороны США еще будет обсуждаться.

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В мирных переговорах Украина должна будет уступить временно оккупированные россиянами территории, чтобы получить гарантии безопасности, сказал советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в интервью CNN.

"Нам нужен лидер, который сможет договариваться с нами, в конце концов договариваться с Россией, и завершить эту войну", — заявил Уолтц, комментируя переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник по нацбезопасности США сказал, что американские люди не могут вечно давать "миллиарды и миллиарды долларов" Украине на войну, которая не будет иметь конца.

"Время на нашей стороне? Время на стороне американских людей? Эта война должна закончиться, и это потребует территориальных уступок и уступок от России относительно гарантий безопасности. Для этого нужно, чтобы все стороны сели за один стол переговоров. И мы работаем упорно, чтобы эти переговоры продвигались", — заявил он.

На просьбу ведущей объяснить, чем именно должна уступить Россия, Уолтц ответил, что США еще не получали уточнений от украинской стороны. Также он отметил, что безопасность должны будут гарантировать страны Европы.

"То, какую поддержку смогут или не смогут оказывать США, еще будет обсуждаться. Но одно ясно точно — мы не видим Украину как члена НАТО, потому что это автоматически привлечет американские войска", — сказал Уолтц.

Напомним, 2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вместе с Украиной и Францией работает над мирным планом, который представят президенту США Дональду Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News говорил, что украинцы готовы к миру, но администрация Трампа должна услышать нашу позицию относительно необходимости гарантий.

19 февраля аналитики американского Института изучения войны писали, что не видят никаких признаков того, что РФ пойдет на материальный компромисс во время мирных переговоров.