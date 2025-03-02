В обмін на гарантії безпеки: Україні доведеться поступитися територіями в переговорах, — Волц

Радник із нацбезпеки США Майк Волц говорить, що безпеку Україні мають гарантувати країни Європи. За його словами, підтримка з боку США ще буде обговорюватися.

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В мирних переговорах Україна повинна буде поступитися тимчасово окупованими росіянами територіями, щоб отримати гарантії безпеки, сказав радник із національної безпеки США Майк Волц в інтерв'ю CNN.

"Нам потрібен лідер, який зможе домовлятися з нами, врешті-решт домовлятися з Росією, і завершити цю війну", — заявив Волц, коментуючи переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Радник із нацбезпеки США сказав, що американські люди не можуть вічно давати "мільярди й мільярди доларів" Україні на війну, яка не матиме кінця.

"Чи час на нашому боці? Чи час на боці американських людей? Ця війна повинна закінчитись, і це потребуватиме територіальних поступок і поступок від Росії щодо гарантій безпеки. Для цього потрібно, щоб усі сторони сіли за один стіл переговорів. І ми працюємо наполегливо, щоб ці перемовини просувалися", — заявив він.

На прохання ведучої пояснити, чим саме має поступитися Росія, Волц відповів, що США ще не отримували уточнень від української сторони. Також він зазначив, що безпеку повинні будуть гарантувати країни Європи.

"Те, яку підтримку зможуть чи не зможуть надавати США, ще буде обговорюватися. Але одне ясно точно — ми не бачимо Україну як члена НАТО, тому що це автоматично залучить американські війська", — сказав Волц.

Нагадаємо, 2 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом з Україною та Францією працює над мирним планом, який представлять президенту США Дональду Трампу.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News говорив, що українці готові до миру, але адміністрація Трампа повинна почути нашу позицію щодо необхідності гарантій.

19 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що не бачать жодних ознак того, що РФ піде на матеріальний компроміс під час мирних переговорів.