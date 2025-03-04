Мова грошей: як змусити Трампа розблокувати військову підтримку України

Дональд Трамп видав розпорядження про призупинення усієї військової допомоги Україні. Як офіційному Києву максимально згладити гострі кути, що проявилися під час гучного скандалу в Овальному кабінеті, з’ясовував Фокус.

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Про те, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи таким способом тиск на президента Зеленського, повідомили Bloomberg та CNN.

"США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру", — зазначає Bloomberg, додаючи водночас, що постачання усієї американської військової техніки буде призупинено, включно із зброєю, що перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у сусідній Польщі.

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, зазначають, що з Трампом потрібно говорити єдиною зрозумілою йому мовою — мовою грошей.

Як Китай може помирити Зеленського з Трампом

Зокрема, провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом наголошує: "Насправді рецепт поновлення більш-менш нормального зв’язку з Трампом, як на мене, досить простий і допомогти в цьому може непідписана угода про рідкоземельні метали. Якщо ми дещо відійдемо від України і подивимося на торгівельну війну між США та Китаєм, ми побачимо, що чи не найжорсткішим кроком у відповідь з боку КНР буде обмеження постачання рідкісноземельних мінералів до Сполучених Штатів. Відповідно США з тим, аби убезпечити себе від цих дій Пекіну повинні укладати угоди щодо рідкісноземельних мінералів з іншими країнами. І тут — вихід України, яка може сказати, що ця непідписана угода допоможе США іміджево відповісти на погрози з китайської сторони. Але в обмін на цю угоду Київ має вимагати цілковитої нормалізації стосунків".

На думку експерта, Банковій не слід вибачатися на камеру через скандал у Білому домі, чого вимагають в оточенні Трампа Фото: Getty Images

Водночас, вважає експерт, не виключено, що Трамп все ще може переграти ситуацію з призупиненням допомоги Україні. Як приклад експерт наводить раніше поширену у ЗМІ інформацію про зупинення кібероперацій з боку США щодо Росії, яку щойно спростували у Пентагоні.

"Таке саме зрештою може відбутися й у питанні паузи в допомозі Україні, бо позиція адміністрації США досить часто є, м’яко кажучи, мінливо-суперечливою", — зазначає Іван Ус.

На думку експерта, Банковій не слід вибачатися на камеру через скандал у Білому домі, чого вимагають в оточенні Трампа. "До речі, дуже гарний тролінг CNN був довкола цих вибачень. Пам’ятаючи слова Трампа про рейтинг Зеленського у 4%, телеканал провів опитування щодо того, хто винен у ситуації, що виникла в Овальному кабінеті. І, о диво — провину у цьому Зеленського вбачають ті самі чотири відсотки, в той час, як Трампа винним визнали 50 з копійками глядачів, а Венса — 40+. Це насправді дуже тонкий і дотепний тролінг вийшов. Між іншим, подейкують, що Трамп наразі дуже роздратований американськими ЗМІ, які фактично в один голос підтримали Зеленського після того гучного скандалу", — констатує Іван Ус.

Апелюючи до систематичного спілкування в етерах арабських телеканалів з американськими політиками, експерт зазначив, що один з колишніх радників голови Пентагона розповів йому, мовляв, чимало республіканців лише на камеру виступають за Трампа, тоді як в режимі "off the records" — за Зеленського. "Тому, гадаю, Трамп також чудово розуміє, що республіканці, особливо рейганісти, лише старанно грають роль лояльних до нього людей, насправді такими не будучи. І як би того не бажав самозакоханий Трамп, йому зрештою доведеться зважати і на думку преси, і на приховану позицію однопартійців", — підсумовує Іван Ус.

Що може змусити Трампа закопати сокиру війни із Зеленським

Натомість політолог, співвласник міжнародної комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Переконаний, що той розрив, який відбувся у відносинах між Україною та Сполученими Штатами, був невідворотнім і питання було лише в часі, коли це, власне, станеться. Безумовно, рішення про призупинення підтримки України надзвичайно неприємне, але ще раз наголошую: так чи інакше, рано чи пізно чорна кішка між Києвом та Вашингтоном неодмінно пробігла би".

Відповідаючи на запитання про те, як виходити із ситуації, що склалася, Максим Джигун констатував: "Очевидно, що єдиною нашою опорою у цій війні є Європейський Союз, а також деякі інші партнери, що не входять до лав ЄС. Нагадаю, що американський ВВП складає $27 трильйонів, тоді як валовий внутрішній продукт європейських країн (плюс Японія, Норвегія та Канада) — 24 трильйони доларів. Колосальна перевага однієї країни перед цілим блоком держав є очевидною, але тим не менше спільними зусиллями виникає певний паритет. Тому Трамп, який звик повсякчас рахувати гроші, проєктуючи фінансовий вплив на різноманітні процеси, точно зважатиме на ці цифри і думку країн, до них дотичних".

Експерт: "Так чи інакше, рано чи пізно чорна кішка між Києвом та Вашингтоном неодмінно пробігла би" Фото: Getty Images

Відштовхуючись від зазначеного, на цьому етапі, підкреслює Максим Джигун, надзвичайно важливо зламати під корінь наратив про швидке припинення бойових дій за відсутності тривалих і міцних гарантій безпеки для України.

З огляду на це, констатує експерт, важливо якомога швидше отримати чіткі та скрупульозні розрахунки щодо фінансово-військової підтримки західних союзників і після цього покласти цей пакет на трампівський стіл. "Лише побачивши реальну альтернативу здачі України, яку він зараз намагається проштовхнути, говорячи постійно виключно про поступки Російській Федерації, Трамп може серйозно задуматися, зважити ризики і зробити зрештою позитивні для нас висновки", — зазначає Максим Джигун.

На його думку, комунікаторами в цьому випадку мають виступити Макрон, Стармер чи Мерц після обрання, як представники ключових західних економік. Київ+Брюссель — це, на переконання Максима Джигуна, в нинішніх умовах є найбільш прийнятна конфігурація задля ведення діалогу з Білим домом.