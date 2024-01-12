"Справжній рай": у РФ почали продавати туристичні тури до Північної Кореї (фото)

Група росіян може стати першими туристами, яким дозволили в'їхати в КНДР за останні чотири роки. За 750 доларів громадянам РФ обіцяють "незабутню атмосферу" і "занурення в культуру" Північної Кореї.

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Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) готується прийняти групу туристів із Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба уряду Приморського краю РФ у Telegram.

"Хочете побувати в одній із найцікавіших і найзагадковіших країн світу — Північна Корея? Тоді мерщій збирайте валізи та вирушайте у 5-денний тур", — йдеться у повідомленні.

За даними уряду, у межах поїздки росіяни зможуть ознайомитися з визначними пам'ятками Пхеньяна, зайнятися зимовими видами спорту на курорті Масікрен, а також "зануритися в культуру країни".

Росіянам запропонували відпочинок на курорті Масікрен Фото: Telegram

Повідомляють, що туристична поїздка в КНДР для громадян РФ стала можливою завдяки домовленостям губернатора Приморського краю Олега Кожемяко з органами влади Північної Кореї. Перші тури стартують 9 лютого.

Уряд Приморського краю РФ запропонував росіянам відпочинок у КНДР Фото: Скриншот

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На сайті російського туроператора "Восток Интур" ідеться про те, що тур у КНДР коштує 750 доларів з людини. Росіянам обіцяють "справжній рай для любителів зимових видів спорту", а також "незабутню атмосферу".

Як зазначає агентство Reuters, група з Росії може стати першими відомими туристами, яким дозволили в'їхати до Північної Кореї від початку 2020 року, оскільки Пхеньян запровадив одні з найсуворіших прикордонних заходів у світі під час пандемії.

За словами генерального менеджера пекінської компанії Koryo Tours Саймона Кокерелла, його партнери в Північній Кореї підтвердили, що візит російських туристів відбудеться за "особливих обставин".

Нагадаємо, 12 січня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що українські розвідники мають відомості про постачання в РФ озброєння з Північної Кореї.

У КНДР 12 січня відкинули інформацію про постачання Росії балістичних ракет, назвавши її "необґрунтованою". Представник Північної Кореї в ООН Кім Сон також звинуватив США у війні в Україні і сказав, що їхня політика спрямована на обмеження інтересів безпеки РФ.