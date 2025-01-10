Подорож закінчилася за 20 хвилин: дівчину не пустили до Грузії через прописку в Донецьку

Дівчину з донецькою пропискою депортували з Грузії. У країні Марія пробула менше ніж пів години і її відправили назад тим самим літаком, яким вона й прилетіла.

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Туристку з паспортом РФ і пропискою в Донецьку не пустили до Грузії. Дівчина на ім'я Марія розповіла російському каналу Mash про свою невдалу подорож.

За її словами, раніше вона вже була в Індонезії, Туреччині та ОАЕ і ніде питань до її документів не виникало. Однак пройти митницю в Грузії, де вона планувала відпочити десять днів разом зі своїм хлопцем, дівчина не змогла.

Співробітники паспортного контролю, вказавши на штамп у документі, де стояла донецька прописка, посадили її на літак. Уже наступним рейсом дівчина, яка згідно з міжнародними нормами має недійсний паспорт, оскільки в ньому прописка невизнаної держави, полетіла додому.

Нагадаємо, Північна Корея дозволила росіянам відвідувати країну з туристичною метою. За 750 доларів громадянам РФ обіцяють "незабутню атмосферу" і "занурення в культуру" КНДР.

У передчутті туристів із РФ Північна Корея облаштовує спеціальну зону Вонсан-Кальма, яка розташована приблизно за 200 км на схід від столиці Пхеньяна. Раніше будівництво курорту через пандемію коронавірусу зупинилося, а в порожні недобудови заселилися жебраки-безхатченки. Оскільки каналізація на курорті не функціонувала, Вонсан поступово виявився заваленим нечистотами, і зараз номери в будівлях готелів нічим не відрізняються від туалетів.