Тільки для "добрих росіян": у грузинському барі запровадили вхідні "візи" для громадян РФ (фото)

Увійти до закладу росіяни зможуть лише після заповнення анкети, в якій потрібно підтвердити свою підтримку України та Грузії, визнати Путіна диктатором та погоджуватися, що Росія — окупант.

Грузинський бар запровадив вхідні "візи" для російських громадян, проте для їх отримання потрібно спочатку заповнити анкету. У ній питання стосуються війни в Україні та Грузії. Тільки після відповідей на запитання росіяни, які задовольняють адміністрацію, зможуть увійти всередину. Йдеться про тбіліський бар Dedaena Bar, а умови входу для громадян РФ розміщені на сайті закладу.

На сайті Dedaena Bar є окрема вкладка під назвою "Для російських громадян", де знаходиться форма для реєстрації та продиктовані умови входу для росіян.

"Громадянам Росії потрібна віза для входу в Dedaena Bar, тому що не всі росіяни вітаються. Ми за рівність та єдність, але нам потрібно зробити так, щоб російські імперіалісти з промитими мізками не опинилися в нашому барі. Будь ласка, підтримайте нас, заповнивши заявку на отримання візи, щоб нікому не довелося тусуватися з Ass*oles. Дякую за розуміння", — сказано в повідомленні.

Для заповнення заявки слід відповісти на низку запитань. Серед іншого кожен відвідувач із Росії має бути згоден з тим, що "Крим — це Україна", "Абхазія та Цхінвальський регіони — це Грузія", "Путін — диктатор", "20% Грузії під російською окупацією", а "кожний 12 грузин став біженцем через російське вторгнення".

Крім того, треба підтвердити свою повагу до фрази "Слава Україні" та "російський корабель іди…", засуджувати російську агресію в Україні. Також людей просять пообіцяти не розпочинати розмову з персоналом російською мовою, не пропонувати оплату рублями та не вступати в політичні дискусії, будучи п'яним.

Що відомо про Dedaena Bar

Dadaena Bar знаходиться у грузинській столиці Тбілісі. На їхній сторінці Instagram написано, що заклад позиціонує себе як "демократичний простір, де потрібно розуміти інших". Бар виступає на підтримку України у війні з Росією, а також виступає за права ЛГБТ.

[ + – ] Dedaena bar [ + – ] Dedaena bar [ + – ] Dedaena bar

Нагадаємо, 3 серпня Фокус писав, що готель у Туреччині відмовився поселити туристів із Росії. Російські експерти з туризму висловили припущення, що Castival Hotel Side перестав приймати їхніх земляків через санкції проти колишнього власника однієї з турфірм Олексія Мордашова.