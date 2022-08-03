"Сказали, що росіян не приймають": готель у Туреччині відмовився приймати туристів з РФ

Російські експерти з туризму висловили припущення, що Castival Hotel Side перестав приймати їхніх співвітчизників через санкції проти колишнього власника однієї з турфірм Олексія Мордашова.

Готель Castival Hotel Side (Туреччина) перестав приймати російських туристів із ваучерами туроператора Fun&Sun. Інформація про це з'явилася на порталі TourDom.

Представниця турагентства поскаржилася на нібито дискримінацію своїх клієнтів.

Вона розповіла, що 30 липня Castival Hotel Side без пояснення причин не розселив її клієнтів. Російських туристів відвезли в інший готель.

Декількома днями пізніше, 1 серпня, з'ясувалося, що Castival Hotel припинив співпрацю з Fun & Sun.

Що повідомили представники готелю?

Офіційно адміністрація готелю причини не озвучила. Але туроператор припускає, що відмова обслуговувати росіян може бути пов'язана із санкціями проти колишнього власника TUI (зараз це Fun & Sun) Олексія Мордашова.

Відгуки туристів про готель

Ситуацію побічно підтверджують і відгуки росіян, які вони залишили в інтернеті про готель Castival Hotel Side.

Так, Ірина Сарикова повідомила, що "нас Гастівал не прийняв. Сказали, що росіян не приймають і заселили в інший готель".

На претензію туристки відповіли представники адміністрації готелю.

"На жаль, ця ситуація сталася не з вини нашого готелю. У нас є гості з різних країн і немає розмежувань", — написав менеджер.

Зазначимо, більшість відгуків, незважаючи на інцидент із російськими туристами, у готелю позитивні. Гості зазначають високу якість обслуговування і смачну кухню у закладі. Лише кілька гостей із країн Європи (Німеччина й Австрія) поскаржилися на якість прибирання номерів і не зовсім чисте море.

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До речі, це не перший інцидент із росіянами, які приїжджають відпочити до Туреччини.

Раніше на курорті турецького міста Аланія в готелі Quattro Beach між російськими та польськими відвідувачами почалася бійка на ґрунті вторгнення РФ в Україну. При цьому охоронці готелю мовчки спостерігали за подіями і не втручалися до приїзду поліції.

Відомо, що 13 липня у готелі група з чотирьох поляків вдень напала на хлопця просто в ресторані. Співробітники охорони готелю та обслуговчий персонал мовчки спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, незважаючи на крики та прохання подружжя, яке намагалося розібрати бійку самостійно.

Раніше повідомлялося, що 9 травня російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою на цвинтарі радянських солдат у Варшаві. Група людей з українськими прапорами підбігла до дипломата та з криками "фашисти" облила фарбою.