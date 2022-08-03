"Сказали, что русских не принимают": отель в Турции отказался принимать туристов из РФ

Российские эксперты по туризму выразили предположение, что Castival Hotel Side перестал принимать их соотечественников из-за санкций против бывшего владельца одной из турфирм Алексея Мордашова.

Отель Castival Hotel Side (Турция) перестал принимать российских туристов с ваучерами туроператора Fun & Sun. Информация об этом появилась на туристическом портале TourDom.

Представительница турагентства пожаловалась на якобы дискриминацию своих клиентов.

Она рассказала, что 30 июля Castival Hotel Side без объяснения причины не расселил ее клиентов. Российских туристов отвезли в другой отель.

Несколькими днями позже, 1 августа, выяснилось, что Castival Hotel прекратил сотрудничество с Fun & Sun.

Что сообщили представители отеля?

Официально администрация отеля причину не озвучила. Но туроператор предполагает, что отказ обслуживать россиян может быть связан с санкциями против бывшего владельца TUI (сейчас это — Fun & Sun) Алексея Мордашова.

Отзывы туристов об отеле

Ситуацию косвенно подтверждают и отзывы россиян, которые они оставили в интернете об отеле Castival Hotel Side.

Так, Ирина Сарыкова сообщила, что "нас Гастивал не принял. Сказали, что русских не принимают и заселили в другой отель".

На претензию туристки ответили представители администрации отеля.

"К сожалению, данная ситуация произошла не по вине нашего отеля. У нас есть гости из разных стран и нет разграничений", — написал менеджер.

Отметим, что большинство отзывов, несмотря на инцидент с российскими туристами, у отеля положительные. Гости отмечают высокое качество обслуживания и вкусную кухню в заведении. Лишь несколько гостей из стран Европы (Германия и Австрия) посетовали на качество уборки номеров и не совсем чистое море.

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К слову, это — не первый инцидент с россиянами, которые приезжают отдохнуть в Турцию.

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