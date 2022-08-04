Только для "хороших русских": в грузинском баре ввели входные "визы" для граждан РФ (фото)

Войти в заведение россияне смогут только после заполнения анкеты, в которой нужно подтвердить свою поддержку Украины и Грузии, признать Путина диктатором и быть согласным, что Россия — оккупант.

Грузинский бар ввел входные "визы" для российских граждан, однако для их получения нужно сначала заполнить анкету. В ней вопросы касаются войны в Украине и Грузии. Только после удовлетворяющих администрацию ответов на вопросы россияне смогут войти внутрь. Речь идет о тбилисском баре Dedaena Bar, а условия входа для граждан РФ размещены на сайте заведения.

На сайте Dedaena Bar есть отдельная вкладка под названием "Для российских граждан", на которой находится форма для регистрации и продиктованы условия входа для россиян.

"Гражданам России нужна виза для входа в Dedaena Bar, потому что не все русские приветствуются. Мы за равенство и единство, но нам нужно сделать так, чтобы российские империалисты с промытыми мозгами не оказались в нашем баре. Пожалуйста, поддержите нас, заполнив заявку на получение визы, чтобы никому не пришлось тусоваться с Ass*oles. Спасибо за понимание", — сказано в сообщении.

При заполнении заявки нужно ответить на ряд вопросов. Среди прочего каждый посетитель из России должен быть согласен с тем, что "Крым — это Украина", "Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия", "Путин — диктатор", "20% Грузии под российской оккупацией", а "каждый 12 грузин стал беженцем из-за российского вторжения".

Кроме того, надо подтвердить свое уважение фразе "Слава Украине" и "российский корабль иди…", осуждать российскую агрессию в Украине. Также людей просят пообещать не начинать разговор с персоналом на русском языке, не предлагать оплату рублями и не вступать в политические дискуссии, будучи пьяным.

Что известно о Dedaena Bar

Dadaena Bar находится в грузинской столице Тбилиси. На их странице Instagram написано, что заведение позиционирует себя, как "демократическое пространство, где нужно понимать других". Бар выступает в поддержку Украины в войне с Россией, а также выступает за права ЛГБТ.

[ + – ] Dedaena bar [ + – ] Dedaena bar [ + – ] Dedaena bar

Напомним, 3 августа Фокус писал, что отель в Турции отказался поселить туристов из России. Российские эксперты по туризму выразили предположение, что Castival Hotel Side перестал принимать их соотечественников из-за санкций против бывшего владельца одной из турфирм Алексея Мордашова.