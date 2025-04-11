У НАТО побоюються, що Росія може влаштувати інтернет-блекаут по всьому світу

Телекомунікаційні гіганти, такі, як Vodaphone і Telefonica, визнають, що найважливіша мережа підводних телекомунікаційних кабелів абсолютно беззахисна перед "тіньовим" флотом Росії. І звернулися по допомогу до НАТО та ЄС.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Компанії вже звернулися до Великої Британії, ЄС і НАТО з попередженням про необхідність вжиття заходів після серії ймовірних російських атак на лінії передачі даних.

У відкритому листі керівникам оборонних відомств компанії написали: "Наслідки пошкодження підводних кабелів виходять далеко за межі Європи, потенційно зачіпаючи глобальну інтернет- та енергетичну інфраструктуру, міжнародні комунікації, фінансові транзакції та критично важливі послуги по всьому світу".

Підводні кабелі вразливі для російського саботажу Фото: Flickr / U.S. Pacific Fleet

"Безпека підводних кабелів має стати наріжним каменем ширших зусиль із захисту інфраструктури. Діючи зараз, ми зможемо захистити мережі, які лежать в основі нашого спільного майбутнього", — сказано в листі.

Понад 500 кабелів використовуються для передачі близько 95 відсотків усіх міжнародних даних. Вони перетинають морське дно, але їхнє віддалене розташування ускладнює їхній захист.

Кілька ймовірних диверсійних атак уже мали місце, і джерела в обороні прямо покладають провину на Кремль, на тлі заяв про те, що було використано його тіньовий флот комерційних суден. Росія заперечує будь-яку причетність.

Переважна більшість атак сталася в Балтійському морі, де з жовтня 2023 року було пошкоджено 11 підводних кабелів. Аналогічні відключення сталися і в Північному морі.

Обірваний кабель, знайдений біля берегів Фінляндії Фото: ERR

Побоювання з приводу того, що росіяни планують диверсійну операцію, посилилися після того, як останніми місяцями російський розвідувальний корабель "Янтар" було виявлено під час картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії в Північному морі.

Після низки інцидентів навколо Тайваню також виникли побоювання щодо китайського саботажу.

У січні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав обриви підводних кабелів "ще одним прикладом зростаючої російської агресії".

Він сказав: "Я також хочу, щоб президент Путін почув це послання: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій щодо захисту цієї країни".

Велика Британія найбільш вразлива, оскільки залежить від великої мережі газопроводів, електричних кабелів і офшорних енергетичних вузлів для свого функціонування. Атака на будь-який із цих енергетичних трубопроводів або кабелів зв'язку може призвести до того, що Велика Британія опиниться в хаосі, порушивши роботу всіх служб, включно з Національною службою охорони здоров'я.

До числа ключових підводних трубопроводів, потенційно вразливих для диверсантів, належить 700-мильний трубопровід Лангелед із Норвегії, що забезпечує п'яту частину всіх постачань газу до Британії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що розвідкою підводних комунікацій могли займатися не тільки спеціальні російські судна, а й розкішні яхти олігархів з РФ.