В НАТО опасаются, что Россия может устроить интернет-блэкаут по всему миру

Телекоммуникационные гиганты, такие, как Vodaphone и Telefonica, признают, что важнейшая сеть подводных телекоммуникационных кабелей совершенно беззащитна перед "теневым" флотом России. И обратились за помощью в НАТО и ЕС.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Компании уже обратились к Великобритании, ЕС и НАТО с предупреждением о необходимости принятия мер после серии предполагаемых российских атак на линии передачи данных.

В открытом письме руководителям оборонных ведомств компании написали: "Последствия повреждения подводных кабелей выходят далеко за пределы Европы, потенциально затрагивая глобальную интернет- и энергетическую инфраструктуру, международные коммуникации, финансовые транзакции и критически важные услуги по всему миру".

Подводные кабели уязвими для российского саботажа Фото: Flickr / U.S. Pacific Fleet

"Безопасность подводных кабелей должна стать краеугольным камнем более широких усилий по защите инфраструктуры. Действуя сейчас, мы сможем защитить сети, которые лежат в основе нашего общего будущего", — сказано в письме.

Более 500 кабелей используются для передачи около 95 процентов всех международных данных. Они пересекают морское дно, но их удаленное расположение затрудняет их защиту.

Несколько предполагаемых диверсионных атак уже имели место, и источники в обороне прямо возлагают вину на Кремль, на фоне заявлений о том, что был использован его теневой флот коммерческих судов. Россия отрицает какую-либо причастность.

Подавляющее большинство атак произошло в Балтийском море, где с октября 2023 года было повреждено 11 подводных кабелей. Аналогичные отключения произошли и в Северном море.

Оборванный кабель, найденный у берегов Финляндии Фото: ERR

Опасения по поводу того, что русские планируют диверсионную операцию, усилились после того, как в последние месяцы российский разведывательный корабль "Янтарь" был обнаружен во время картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании в Северном море.

После ряда инцидентов вокруг Тайваня также возникли опасения относительно китайского саботажа.

В январе министр обороны Великобритании Джон Хили назвал обрывы подводных кабелей "еще одним примером растущей российской агрессии".

Он сказал: "Я также хочу, чтобы президент Путин услышал это послание: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите этой страны".

Великобритания наиболее уязвима, так как зависит от обширной сети газопроводов, электрических кабелей и офшорных энергетических узлов для своего функционирования. Атака на любой из этих энергетических трубопроводов или кабелей связи может ввергнуть Великобританию в хаос, нарушив работу всех служб, включая Национальную службу здравоохранения.

К числу ключевых подводных трубопроводов, потенциально уязвимых для диверсантов, относится 700-мильный трубопровод Лангелед из Норвегии, обеспечивающий пятую часть всех поставок газа в Британию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что разведкой подводных коммуникаций могли заниматься не только специальные российские суда, но и роскошные яхты олигархов из РФ.