Суперяхты российских олигархов шпионили по заказу Кремля, — СМИ

Именно дорогие яхты российских миллиардеров могли разведать расположение подводных кабелей в рамках российского заговора по отключению электроэнергии в Великобритании. Никто не подозревал шикарные судна за миллионы долларов в шпионаже.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Источники в оборонном ведомстве утверждают, что суперяхты, принадлежащие российским олигархам, вероятно, участвовали в тайных морских операциях вокруг Британских островов до полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину.

Яхта российского олигарха Сулеймана Керимова Фото: Yacht Charter Fleet

Россия, мировой лидер в области подводных технологий и технологий для подводного плавания, регулярно отправляет в воды вокруг Великобритании и в Северную Атлантику суда, которые она называет исследовательскими.

По признанию российского парламента, эти суда несут на борту множество технологий, включая оборудование, "предназначенное для глубоководного слежения, а также оборудование для подключения к сверхсекретным кабелям связи".

Функционирование Великобритании зависит от обширной сети газопроводов, электрических кабелей и морских энергетических узлов, но многие из этих жизненно важных артерий остаются относительно незащищенными.

Подводный кабель Фото: Flickr / U.S. Pacific Fleet

Атака на любой из этих энергетических трубопроводов или кабелей связи может ввергнуть Великобританию в хаос.

Теперь военные и правительственные источники сообщили СМИ, что, по их подозрениям, суперяхты, принадлежащие российским олигархам, также были замешаны в подводных операциях.

Некоторые из суперяхт оснащены "лунными бассейнами" — защищенными отверстиями в корпусе судна, которые позволяют экипажам спускать и поднимать глубоководное водолазное оборудование. Другие способны спускать мини-субмарины и подводные аппараты.

Это позволяет роскошным яхтам за миллионы долларов беззаботно стоять на якоре, пока подводные суда, или дроны погружаются на большую глубину, чтобы повредить подводные кабели или разместить разведывательное оборудование.

Яхта российского олигарха Геннадия Тимченко Фото: Yacht Charter Fleet

Министерство обороны и Королевский флот обнаружили разведывательные устройства и датчики в различных местах у побережья Великобритании.

Предполагается, что эти устройства, некоторые из которых были обнаружены еще в 2020 году, использовались для сбора данных о перемещении четырех британских атомных подводных лодок класса Vanguard, которые составляют ядерное сдерживание Великобритании.

Некоторые были обнаружены, когда их выбросило на берег, в то время как другие, как сообщается, были найдены тральщиками Королевского флота. Но источники в обороне признали, что не знают, сколько датчиков все еще функционируют.

"Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается с момента окончания холодной войны и теперь снова накаляется", — отметил источник в Минобороны Британии.

Напомним, в феврале шведская и финская полиции заявили, что расследуют предполагаемый случай саботажа подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.

Это был третий случай за несколько месяцев, когда кабель C-Lion1 был поврежден после того, как в ноябре и декабре 2024 года он был полностью оборван.

А в Рождество 2024 года был поврежден подводный кабель электропередачи Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также четыре линии связи.