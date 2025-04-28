Масштабный блэкаут в Европе: остановился даже транспорт, причиной могла быть кибератака (видео)

В нескольких европейских странах исчезла электроэнергия. В частности, без света осталась значительная часть Испании и Португалии. Сбой в работе электросетей уже привел к масштабным последствиям.

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Об этом сообщает РоІітісо. Отмечается, что отключение электроэнергии произошло "от Мадрида до Лиссабона". По состоянию на начало понедельника на большой части Пиренейского полуострова до сих пор не было света.

Уже активированы протоколы для "восстановления подачи электроэнергии в сотрудничестве с отраслевыми компаниями после отключения электроэнергии, произошедшего в системе полуострова". Об этом отметил в сети Х испанский оператор системы передачи электроэнергии Red Eléctrica, который управляет потоками электроэнергии на национальном уровне.

"Причины анализируются, все ресурсы направляются на устранение", — сообщил оператор.

Журналисты РоІітісо рассказывают, что отключение электроэнергии произошло из-за проблемы в европейской энергосистеме. В издании со ссылкой на португальских операторов электросетей добавили, что причиной отключения электроэнергии стал дисбаланс напряжения.

Из-за блэкаута по всей Испании и Португалии погасли светофоры и остановилось метро. В издании отметили, что несмотря на оснащение больниц генераторами персоналу было поручено выключить компьютеры и принять другие меры для экономии электроэнергии, поскольку неизвестно, как долго продлится отключение электроэнергии.

"Для управления ситуацией (в Испании) был создан кризисный комитет. На данном этапе пока нет никаких доказательств относительно причины масштабного отключения электроэнергии. Кибератака не исключена, и расследование продолжается", — пишут журналисты со ссылкой на официального представителя, который проинформирован о ситуации в Испании.

Испания и Португалия имеют высокоинтегрированную энергетическую сеть. Он связан с остальной Европой через небольшое количество трансграничных сетей с Францией.

Испанские власти попросили жителей не звонить в службы экстренной помощи для получения информации. Там предупредили, что телефонные центры и так перегружены звонками.

Масштабные отключения электроэнергии и раньше происходили в Европе. В частности, в 2003 году вся Италия осталась без электричества после того, как линия электропередач в Швейцарии была повреждена деревом.

В Bild добавили, что об отключении света сообщали во Франции и в Бельгии. В общем масштабное отключение нарушило работу интернета, 5G-сетей, была парализована телефонная связь. Во время отключения света в Мадриде даже эвакуировали несколько станций метро.

Журналисты рассказывают, что в Лиссабоне останавливалось движение метро, зафиксированы перебои в работе аэропортов Лиссабона, Мадрида и Барселоны. В общем проблемы с электричеством коснулись миллионов людей на всем Пиренейском полуострове. Также по всей Испании остановилось паромное и железнодорожное сообщение.

Причины инцидента все еще выясняются. По предварительной информации, сбой мог произойти из-за проблем с синхронизацией между энергосистемами Испании и Франции, пишет Bild.

Также рассматривается версия кибератаки. В этом случае может идти речь о крупнейшей кибератаке в истории Европы. Расследование уже передано службе кибербезопасности Испании.

Издание впоследствии рассказало, что по словам главы правительства Андалусии Хуана Мануэля Морено Бонильи, "отключение электроэнергии такого масштаба могло быть вызвано только кибератакой".

По информации журналистов, на территории Пиренейского полуострова специалисты уже несколько часов пытаются восстановить энергоснабжение. В некоторых районах Испании и Португалии электричества до сих пор нет.

Напомним, в ночь на 9 апреля в Грузии произошли массовые блэкауты. Во многих городах страны исчез свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось подключать к генераторам.

Позже в НАТО выразили опасения, что Россия может устроить интернет-блэкаут по всему миру. Телекоммуникационные компании обратились к Великобритании, ЕС и НАТО с предупреждением о необходимости принятия мер после серии вероятных российских атак на линии передачи данных.