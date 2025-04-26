Дія, Новая почта и терминалы не работают: в Украине масштабный сбой в работе онлайн-сервисов

В метро Киева из-за технического сбоя в "Ощадбанке" на турникетах нельзя бесконтактно оплатить проезд.

Related video

Об этом сообщают в городской государственной администрации.

Отмечается, что специалисты финансового учреждения работают над устранением неисправности, но пока оплатить проезд можно:

транспортной карточкой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Также в сети сообщают о масштабном сбое терминалов. Пользователи пишут о проблемах с расчетами картами в магазинах, также не работают платежные системы Apple Pay и Google Pay.

Кроме того, при входе в приложение "Дія" показывает ошибку.

Сбой в приложении "Дія" Фото: соцсети

Сбой в приложении "Дія" Фото: Соцсети

Также наблюдаются проблемы в работе "Новой почты", но сервисы компании не работают из-за "технических сложностей" со стороны подрядчика.

Новая Почта Фото: Нова Пошта

"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака", — говорится в сообщении "НП", в котором отмечается, что восстановление работы всех сервисов ориентировочно планируется уже к 10:00.

Также, как стало известно, "лежит" и "Райффайзен Банк", однако "Монобанк" работает.

"Райффайзен Банк" показывает ошибку при входе Фото: Соцсети

Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что проблема связана с отключением крупного инфраструктурного объекта, который обеспечивал работу финансовых сервисов и почтового оператора.

Сообщения Александра Федиенко Фото: Александр Федиенко

Также он подчеркнул, что уже вскоре все должно заработать.

Напомним, 9 марта в Украине были зафиксированы сбои в работе платежных систем Visa и Mastercard.

Также Фокус писал, что онлайн-сервисы Укрзализныци 23 марта оказались недоступны из-за технического сбоя в IT-системе.