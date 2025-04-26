Дія, Новая почта и терминалы не работают: в Украине масштабный сбой в работе онлайн-сервисов
В метро Киева из-за технического сбоя в "Ощадбанке" на турникетах нельзя бесконтактно оплатить проезд.
Об этом сообщают в городской государственной администрации.
Отмечается, что специалисты финансового учреждения работают над устранением неисправности, но пока оплатить проезд можно:
- транспортной карточкой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой в КГГА обещают сообщить дополнительно.
Также в сети сообщают о масштабном сбое терминалов. Пользователи пишут о проблемах с расчетами картами в магазинах, также не работают платежные системы Apple Pay и Google Pay.
Кроме того, при входе в приложение "Дія" показывает ошибку.
Также наблюдаются проблемы в работе "Новой почты", но сервисы компании не работают из-за "технических сложностей" со стороны подрядчика.
"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака", — говорится в сообщении "НП", в котором отмечается, что восстановление работы всех сервисов ориентировочно планируется уже к 10:00.
Также, как стало известно, "лежит" и "Райффайзен Банк", однако "Монобанк" работает.
Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что проблема связана с отключением крупного инфраструктурного объекта, который обеспечивал работу финансовых сервисов и почтового оператора.
Также он подчеркнул, что уже вскоре все должно заработать.
Напомним, 9 марта в Украине были зафиксированы сбои в работе платежных систем Visa и Mastercard.
Также Фокус писал, что онлайн-сервисы Укрзализныци 23 марта оказались недоступны из-за технического сбоя в IT-системе.