Дія, Нова пошта і термінали не працюють: в Україні масштабний збій у роботі онлайн-сервісів
У метро Києва через технічний збій в "Ощадбанку" на турнікетах не можна безконтактно оплатити проїзд.
Про це повідомляють у міській державній адміністрації.
Зазначається, що фахівці фінансової установи працюють над усуненням несправності, але поки що оплатити проїзд можна:
- транспортною карткою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою в КМДА обіцяють повідомити додатково.
Також у мережі повідомляють про масштабний збій терміналів. Користувачі пишуть про проблеми з розрахунками картками в магазинах, також не працюють платіжні системи Apple Pay і Google Pay.
Крім того, під час входу в застосунок "Дія" показує помилку.
Також спостерігаються проблеми в роботі "Нової пошти", але сервіси компанії не працюють через "технічні складнощі" з боку підрядника.
"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака", — ідеться в повідомленні "НП", у якому наголошується, що відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно планується вже до 10:00.
Також, як стало відомо, "лежить" і "Райффайзен Банк", проте "Монобанк" працює.
Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що проблема пов'язана з відключенням великого інфраструктурного об'єкта, який забезпечував роботу фінансових сервісів і поштового оператора.
Також він підкреслив, що вже незабаром усе має запрацювати.
Нагадаємо, 9 березня в Україні було зафіксовано збої в роботі платіжних систем Visa і Mastercard.
Також Фокус писав, що онлайн-сервіси Укрзалізниці 23 березня виявилися недоступними через технічний збій в IT-системі.