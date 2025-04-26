Дія, Нова пошта і термінали не працюють: в Україні масштабний збій у роботі онлайн-сервісів

У метро Києва через технічний збій в "Ощадбанку" на турнікетах не можна безконтактно оплатити проїзд.

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Про це повідомляють у міській державній адміністрації.

Зазначається, що фахівці фінансової установи працюють над усуненням несправності, але поки що оплатити проїзд можна:

транспортною карткою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою в КМДА обіцяють повідомити додатково.

Також у мережі повідомляють про масштабний збій терміналів. Користувачі пишуть про проблеми з розрахунками картками в магазинах, також не працюють платіжні системи Apple Pay і Google Pay.

Крім того, під час входу в застосунок "Дія" показує помилку.

Збій у додатку "Дія" Фото: соцмережi

Збій у додатку "Дія" Фото: Соцсети

Також спостерігаються проблеми в роботі "Нової пошти", але сервіси компанії не працюють через "технічні складнощі" з боку підрядника.

Нова Пошта Фото: Нова Пошта

"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака", — ідеться в повідомленні "НП", у якому наголошується, що відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно планується вже до 10:00.

Також, як стало відомо, "лежить" і "Райффайзен Банк", проте "Монобанк" працює.

"Райффайзен Банк" показує помилку при вході Фото: Соцсети

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що проблема пов'язана з відключенням великого інфраструктурного об'єкта, який забезпечував роботу фінансових сервісів і поштового оператора.

Повідомлення Олександра Федієнка Фото: Олександр Федієнко

Також він підкреслив, що вже незабаром усе має запрацювати.

Нагадаємо, 9 березня в Україні було зафіксовано збої в роботі платіжних систем Visa і Mastercard.

Також Фокус писав, що онлайн-сервіси Укрзалізниці 23 березня виявилися недоступними через технічний збій в IT-системі.