Масштабний збій в Іспанії: тисячі людей втратили мобільний зв'язок та Інтернет

Жителі півночі, півдня, сходу та центру Іспанії опинились без мобільного зв'язку, оскільки перестали працювати найбільші оператори країни. Крім того, влада попередила про відключення номера телефону рятувальників 112 та створила альтернативні варіанти звернення за допомогою. Можлива причина збою — невдале оновлення системи ключовою компанією зв'язку, написали іспанські журналісти.

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Про масові відключення в Іспанії розповіло медіа LBC.

Медіа повідомило, що надзвичайна ситуація склалась зранку 20 травня. Близько 9 год іспанці помітили, що втратили мобільний зв'язок найбільших операторів — Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2. Постраждали міста, розташовані по всій території країни. На півночі — Більбао, в центрі — Мадрид, на півдні та сході — Севілья, Малага, Мурсія, Валенсія, Барселона. Люди скаржились, що не можуть телефонувати, відправляти повідомлення, користуватись мобільними даними. Крім того, жителі усіх регіонів говорили про проблеми з інтернетом та сигналом мобільного зв'язку: дехто втратив можливість працювати.

Масштабний збій в Іспанії - карта негараздів з мобільним зв'язком 20 травня Фото: Скриншот

Місцева влада відреагувала на масштабний збій в Іспанії, розповіло LBC. Зокрема, у Валенсії створили альтернативний номер 112, оскільки основний просто не працював. Тим часом мобільні оператори інформували, що не можуть перезавантажити обладнання та включити систему.

Масштабний збій в Іспанії — деталі

Про ситуацію в Іспанії можна дізнатись на порталі Downdetector. Інфографіка, яка складається на основі скарг користувачів, показує проблеми у мобільних операторів. Крім того, є негаразди у сервісу Open AI, але нормально функціонує Oracle Cloude. Орієнтовний час, коли почались масштабні збої, — близько 9 год 20 травня, свідчать дані порталу.

Масштабний збій в Іспанії - які оператори мобільного зв'язку не працювали 20 травня Фото: Скриншот

Тим часом на порталі El Correo написали, що можлива першопричина збоїв — проблеми в компанії Telefónica, яка є найбільшим оператором мобільного зв'язку в Іспанії. Згідно з даними порталу, компанія проводила "деякі цифрові модернізації мережі", які вплинули на "конкретні послуги на стаціонарних телефонах деяких компаній". У Telefónica запевнили, що працюють над розв'язанням проблеми.

На порталі Telefónica та її соцмережах не коментували масштабний збій мобільного зв'язку в Іспанії 20 травня.

Зазначимо, 28 квітня в Іспанії стався масштабний збій, під час якого без електропостачання опинилась значна частина країни і навіть спинились місцеві АЕС. Жителі Іспанії й, частково, Португалії провели без світла та засобів зв'язку близько 20 годин, і було оголошено надзвичайний стан. Згідно з офіційними даними, відключення сталось з технічних причин і до нього не мають жодного відношення хакери.

Нагадуємо, 19 травня сервіс Downdetector показав масштабний збій у роботі сервісу ChatGPT. У квітня зафіксували збій у роботі низки онлайн-сервісів в Україні — не працював портал "Дія", "Нова пошта", розрахункові термінали.