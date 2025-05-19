У ChatGPT стався масштабний збій: що відомо (інфографіка)

У понеділок, 19 травня, стався збій у роботі чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) ChatGPT від компанії OpenAI.

Related video

Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Згідно з сайтом, проблеми з ChatGPT спостерігалися по всьому світу без прив'язки до регіону або континенту.

Збій у ChatGPT Фото: Скриншот

Причини масштабного збою в ChatGPT невідомі. У компанії OpenAI поки ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, вчені помітили в роботі великих мовних моделей (LLM), що лежать в основі ChatGPT, деталь, притаманну людям.

Фокус також писав про особисту інформацію, яку не варто розповідати ChatGPT та іншим чат-ботам з ШІ, щоб уникнути проблем.