В ChatGPT произошел масштабный сбой: что известно (инфографика)

В понедельник, 19 мая, произошел сбой в работе чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT от компании OpenAI.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно сайту, проблемы с ChatGPT наблюдались по всему миру без привязки к региону или континенту.

Сбой в ChatGPT Фото: Скриншот

Причины масштабного сбоя в ChatGPT неизвестны. В компании OpenAI пока никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, ученые заметили в работе больших языковых моделей (LLM), лежащих в основе ChatGPT деталь, присущую людям.

Фокус также писал о личной информации, которую не стоит рассказывать ChatGPT и прочим чат-ботам с ИИ, чтобы избежать проблем.