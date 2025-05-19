Диджитал
В ChatGPT произошел масштабный сбой: что известно (инфографика)
В понедельник, 19 мая, произошел сбой в работе чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT от компании OpenAI.
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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно сайту, проблемы с ChatGPT наблюдались по всему миру без привязки к региону или континенту.
Причины масштабного сбоя в ChatGPT неизвестны. В компании OpenAI пока никак не прокомментировали инцидент.
Напомним, ученые заметили в работе больших языковых моделей (LLM), лежащих в основе ChatGPT деталь, присущую людям.
Фокус также писал о личной информации, которую не стоит рассказывать ChatGPT и прочим чат-ботам с ИИ, чтобы избежать проблем.