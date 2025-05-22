Після дводобової атаки дронів на РФ: біля Кремля розгорнули техніку ППО з РЕБ (відео)

Біля Кремля у Москві після масової атаки дронів на РФ, що тривала майже 48 годин, розгорнули військову броньовану техніку з засобами радіоелектронної боротьби. Російські медіа також повідомляють про збої зв'язку в столиці.

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Про це повідомив й опублікував відео 22 травня російський анонімний Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"На Великому кам'яному мосту (і навколо Кремля) силовики виставили посилені пости з військовою технікою. В окрузі зник зв'язок, працює РЕБ", — написали автори каналу.

На кадрах можна побачити броньований автомобіль з екіпірованими й озброєними військовослужбовцями на проїзній частині неподалік однієї з веж Московського Кремля.

Атака дронів на РФ тривала майже 2 доби

Міноборони РФ 22 травня заявило про наліт 449 дронів на європейські регіони РФ з вечора 20 травня до ранку 22 травня. Під ударом були Курська, Бєлгородська, Московська, Орловська, Калузька, Рязанська, Тульська, Володимирська, Воронезька та Липецька області Росії. Про атаку на саму російську столицю наразі не повідомлялося. Українське командування на момент публікації матеріалу не коментувало обстріл території країни-агресора.

Також російські ЗМІ повідомляли, що в Московській області та ще кількох російських регіонах зранку та вдень 21 травня почалися проблеми з інтернетом через атаку дронів та стався масштабний збій мобільного зв'язку.

У Генеральному штабі Збройних сил України 21 травня ураження заводу напівпровідникових приладів в РФ внаслідок нічної атаки українських дронів на Орловську область.