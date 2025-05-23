Дрони атакували підсанкційний завод з виробництва акумуляторів у Липецькій області (відео)

У ніч з 22 на 23 травня безпілотники атакували місто Єлець, Липецької області РФ, внаслідок чого спалахнула пожежа на ПАТ "Енергія", яке виробляє хімічні джерела струму (акумулятори)

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Про це повідомило російське пропагандистське видання Baza.

"У Єльці (Липецька область) виникла пожежа на території заводу після масованої атаки БПЛА", — йдеться у повідомленні.

За даними Baza, з заводу евакуювали всіх співробітників, а на місці працюють екстрені служби.

Місцеві мешканці стверджують, що чули понад 10 вибухів.

В мережі також публікують відео, на яких видно пожежу на заводі. Крім того, чути, що сирена повітряної тривоги запрацювала вже після того, як безпілотник досяг своєї цілі.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов зазначив, що в небі над Єльцем дрони нібито були "подавлено в небі", а в промисловій зоні "впали уламки", які спричинивши загоряння.

"У місті можливе тимчасове обмеження роботи мобільного інтернету — це необхідно для підвищення ефективності захисту від БПЛА", — наголосив Артамонов.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації про атаку дронів у Єльці.

Зазначимо, що ПАТ "Енергія" — це найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму (акумуляторів). Воно перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та інших держав.

Нагадаємо, 22 травня ЗСУ вдарили по скупченню російських військ та техніки в Курській області.

Вночі 22 травня ЗСУ вдарили дронами по цеху оборонного заводу НВО "Сплав".