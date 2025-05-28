Дрони атакували РФ: гучні вибухи в технопарку "Елма" та на авіазаводі під Москвою (відео)

Жителі майже десятка регіонів на європейській частині РФ повідомили про атаку дронів, які загрожували, серед іншого, технопарку "Елма" у місті Зеленоград під Москвою. Також було гучно у місті Дубни, оскільки можливе влучання у завод АТ "Кронштадт".

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Про атаку дронів на РФ розповіло росЗМІ Shot та підтвердила місцева влада.

Перші дописи про атаку дронів на Підмосков'я з'явились у Telegram-каналі росЗМІ близько 22-23 год 27 травня. Вночі та зранку місцеві жителі відправляли відео з Зеленограду та кількох інших населених пунктів навколо Москви. На деяких записах — кадри влучання російських засобів ППО по безпілотнику, за обрисами схожому на БПЛА "Лютий". Інші відео показали момент влучання у ціль та стовпи диму та вогню. Згодом з'явились відео стовпів диму на місці удару по зеленоградському технопарку "Елма", у якому на 60 тис. кв. м збирали безпілотники для війни.

Зранку з'явились фото місця влучання. Бачимо зруйнований фасад та спалені машини на стоянці.

Дрони атакували РФ - як виглядає технопарк "Елма" 28 травня Фото: Shot Дрони атакували РФ - які наслідки удару по технопарку"Елма" 28 травня Фото: Shot

Тим часом ще одна точка у Підмосков'ї, у якій чули звуки польоту БПЛА та вибухи, — місто Дубни. Тут розташований "Дубненський машинобудівний завод" АТ "Кронштадт". На відео з місця подій показали стовпи диму після влучання по заводу: загорілось підприємство, яке також займається випуском військової продукції (ракет Х-22, Х-58, частин фюзеляжу для МіГ, легкомоторних літаків). Тим часом АТ "Кронштадт" причетне до випуску дронів "Гром", "Оріон", "Сіріус", "Бандероль", повідомила українська розвідка.

Дрони атакували РФ — деталі

Представники російської влади підтвердили атаку дронів на Московську область. Губернатор області Андрій Воробйов заявив, що сили ППО начебто збили 42 дрони, а вибухало — у 12 "муніципальних утвореннях". З його слів, було гучно у місті Троїцьке, постраждало кілька росіян. Воробйов не інформував населення про удар по Зеленодольську та Дубнах.

В ніч на 28 травня мер Москви Сергій Собянін також писав у Telegram про атаку БПЛА. Чиновник вночі опублікував 16 повідомлень про ситуацію над російською столицею. Згідно з його повідомленнями, під ударом був Зеленоград: серйозних руйнувань наче не було.

Тим часом у SHOT можна прочитати про атаки дронів на інші регіони РФ. Наприклад, засоби ППО працювали над Тулою та Рязанню. Крім того, закривались аеропорти у чотирьох областях за Москвою та у Підмосков'ї.

Дрони атакували РФ - карта ударів БПЛА 28 травня Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку повідомило, що з 21 год 27 травня по 0:00 год 28 травня збили 112 дронів. Про атаку, яка тривала до ранку, російське командування ще не інформувало.

Зазначимо, 26 травня Фокус писав про іншу атаку дронів на РФ. Згідно з повідомленнями місцевих пабліків, БПЛА атакували Дмитрівській хімічний завод у місті Кінешма. На місці влучань піднявся дим, а місцева влада говорила про падіння уламків у промисловій зоні.

Нагадуємо, 23 травня сталась ще одна дронова атака на РФ, під час якої чули вибухи у 13 областях. Тим часом 27 травня видання Forbes проаналізувало, скільки далекобійних ракет для ударів по російській території має Україна.