Дроны атаковали РФ: громкие взрывы в технопарке "Элма" и на авиазаводе под Москвой (видео)

Жители почти десятка регионов на европейской части РФ сообщили об атаке дронов, которые угрожали, среди прочего, технопарку "Элма" в городе Зеленоград под Москвой. Также было громко в городе Дубны, поскольку возможно попадание в завод АО "Кронштадт".

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Об атаке дронов на РФ рассказало росСМИ Shot и подтвердили местные власти.

Первые сообщения об атаке дронов на Подмосковье появились в Telegram-канале росСМИ около 22-23 часов 27 мая. Ночью и утром местные жители отправляли видео из Зеленограда и нескольких других населенных пунктов вокруг Москвы. На некоторых записях — кадры попадания российских средств ПВО по беспилотнику, по очертаниям похожему на БПЛА "Лютый". Другие видео показали момент попадания в цель и столбы дыма и огня. Впоследствии появились видео столбов дыма на месте удара по зеленоградскому технопарку "Элма", в котором на 60 тыс. кв. м собирали беспилотники для войны.

Утром появились фото места попадания. Видим разрушенный фасад и сожженные машины на стоянке.

Дроны атаковали РФ — как выглядит технопарк "Элма" 28 мая Фото: Shot Дроны атаковали РФ — какие последствия удара по технопарку "Элма" 28 мая Фото: Shot

Между тем еще одна точка в Подмосковье, в которой слышали звуки полета БПЛА и взрывы, — город Дубны. Здесь расположен "Дубненский машиностроительный завод" АО "Кронштадт". На видео с места событий показали столбы дыма после попадания по заводу: загорелось предприятие, которое также занимается выпуском военной продукции (ракет Х-22, Х-58, частей фюзеляжа для МиГ, легкомоторных самолетов). Между тем АО "Кронштадт" причастно к выпуску дронов "Гром", "Орион", "Сириус", "Бандероль", сообщила украинская разведка.

Дроны атаковали РФ — детали

Представители российских властей подтвердили атаку дронов на Московскую область. Губернатор области Андрей Воробьев заявил, что силы ПВО якобы сбили 42 дрона, а взрывалось — в 12 "муниципальных образованиях". По его словам, было громко в городе Троицкое, пострадало несколько россиян. Воробьев не информировал население об ударе по Зеленодольску и Дубнам.

В ночь на 28 мая мэр Москвы Сергей Собянин также писал в Telegram об атаке БПЛА. Чиновник ночью опубликовал 16 сообщений о ситуации над российской столицей. Согласно его сообщениям, под ударом был Зеленоград: серьезных разрушений будто бы не было.

Тем временем в SHOT можно прочитать об атаках дронов на другие регионы РФ. Например, средства ПВО работали над Тулой и Рязанью. Кроме того, закрывались аэропорты в четырех областях за Москвой и в Подмосковье.

Дроны атаковали РФ — карта ударов БПЛА 28 мая Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром сообщило, что с 21 ч 27 мая по 0:00 ч 28 мая сбили 112 дронов. Об атаке, которая продолжалась до утра, российское командование еще не информировало.

Отметим, 26 мая Фокус писал о другой атаке дронов на РФ. Согласно сообщениям местных пабликов, БПЛА атаковали Дмитриевский химический завод в городе Кинешма. На месте попаданий поднялся дым, а местные власти говорили о падении обломков в промышленной зоне.

Напоминаем, 23 мая произошла еще одна дроновая атака на РФ, во время которой слышали взрывы в 13 областях. Между тем 27 мая издание Forbes проанализировало, сколько дальнобойных ракет для ударов по российской территории имеет Украина.