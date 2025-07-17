Травили газом и крыли из миномета: спецназовец ГУР самостоятельно отбил штурм ВС РФ (видео)

Во время вражеского штурма украинский защитник получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом. Из-за этого он несколько раз терял сознание и дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным.

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На Купянском направлении боец Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тихон" оказался один на один с российскими оккупантами, которых было пятеро. Ему самостоятельно пришлось отбивать вражеский штурм. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

"Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины самостоятельно сдержал штурм сил противника, численно превосходивших его в пять раз. В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ. После этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов", — говорится в сообщении.

Во время вражеского штурма украинский защитник получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом. Из-за этого он несколько раз терял сознание и дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным.

Командование бойца приняло решение его эвакуировать. Несмотря на значительные риски для жизни группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.

"Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее", — отметили в управлении разведки.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе в Запорожье агенты ГУР ликвидировали пятеро российских оккупантов, которые разгружали военное оборудование.

Также сообщалось, что бойцы ГПСУ из бригады "Стальной кордон" на американском бронетранспортере выдержали 2 попадания дронами и прямое попадание мины, но несмотря на это смогли добраться до раненых собратьев и эвакуировать их в медпункт.