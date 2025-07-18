Один пропущенный: ВС РФ на Курском направлении сбивали украинский БпЛА и потеряли ЗРК "Тор"

Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА полка, а после неудачи — покинуть скомпрометированные позиции.

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На Курском направлении ВС РФ потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор". Его поймал украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе 4-й отдельный полк БпАК СБС ВСУ.

Операторы полка охотились на приоритетные цели на своем участке фронта и заметили вражеский ЗРК. Было принято решение о его уничтожении.

"Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА полка, а после неудачи — покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате слаженной работы аэроразведчиков группы "Сирко" и операторов ударных БпЛА на Курском направлении российский ЗРК "Тор" прекратил свое существование.

"В войне технологий высокомерный охотник очень быстро сам становится добычей", — говорят бойцы.

Напомним, что ВС РФ начали применять дроны-камикадзе "Шахед", которые разливали жидкость похожую на напалм. Вещество невозможно потушить и оно поджигает жилые дома и гражданские объекты в Украине.

Также сообщалось, что в ВСУ нашли способы бороться с "неуязвимыми" дронами на оптоволокне. Инженеры разрабатывают альтернативу в виде дронов-перехватчиков, способных уничтожать вражеские коптеры в полете.