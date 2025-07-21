Пощелкали, как орешки: ВСУ "разобрали" автопарк россиян на Лиманском направлении (видео)

Благодаря устроенному ВСУ "транспортному коллапсу" оккупанты потеряли 4 единицы транспорта и место отдыха.

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На Лиманском направлении в Донецкой области бойцы подразделения Signum 93-й бригады ВСУ разнесли автопарк россиян. Вражеский транспорт "пощелкали" FPV-дронами. Видео своей работы украинские защитники из Signum выложили в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что бойцы поймали одну за другой 4 единицы вражеского транспорта.

"Первая жертва — УАЗ 39094. Полный салон оккупантов и бак, который получил меткое приветствие от пилотов. Заправка с огоньком. Далее на очереди Буханка. Приехала на блокпост, но уже никуда не поехала. Транспортный коллапс в одном акте. Третья машина — Нива. Ехала быстро, уверенно, но без шанса убежать. Штраф за нарушение скоростного режима оплачен дроном", — рассказывают бойцы.

Финальным аккордом охоты стал вражеский КамАЗ, который россияне спрятали в сосновом лесу, а возле него повесили гамак с мечтой об отдыхе.

Напомним, что бойцы ССО обнаружили группу россиян, которые пытались обустроить новую позицию. Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско.

Также сообщалось, что бойцы 63-й бригады ВСУ взяли в плен семерых россиян в Серебрянском лесу. Они прятались в норах.