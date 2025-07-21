Наступление закончилось еще на вражеской территории: ВСУ разнесли 2 колонны техники россиян на Харьковщине

Оккупанты все время пытаются найти слабые места в украинской обороне, а для этого используют 2 варианта штурмов — на мототехнике или пешком.

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На Южно-Слобожанском направлении бойцы батальона беспилотных систем 58-й бригады ВСУ уничтожили 2 колонны техники россиян, которую те приготовили для штурма. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й бригады с позывным "Армани".

По его словам, оккупанты все время пытаются найти слабые места в украинской обороне, а для этого используют 2 варианта штурмов — на мототехнике или пешком. Иногда случается применение тяжелой техники, но она в целом она никуда не доезжает.

"Они сейчас не идут группами в 10 человек. Они идут по 2 человека. Постепенно, чтобы получить меньше потерь. На нашем направлении было наступление с участием 2 колонн бронетехники. Но оно закончилось еще на их территории. Наши средства беспилотных систем полностью уничтожили две колонны. После этого они поняли — использование бронетехники нецелесообразно", — рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем 58-й бригады.

Он отметил, что их подразделение противостоит российскому 79-му мотострелковому полку ВС РФ, который имеет мощные системы РЭБ и средства беспилотных систем.

"Экипажи врага — действительно сильные. Именно поэтому за ними идет постоянная охота. Наши ударные экипажи постоянно пытаются уничтожить экипажи врага. И так же враг делает. Такие же меры", — отметил военнослужащий.

Напомним, что бойцы подразделения Signum уничтожили целый "автопарк" ВС РФ на Лиманском направлении. Для охоты на вражеские машины защитники использовали FPV-дроны.

Также сообщалось, что два бойца бригады "Стальные львы" взяли в плен 7 российских оккупантов. Вражеские воины прятались в норах в Серебрянском лесу.