"Вибухнув у повітрі": ЗС РФ атакують Харків ударними безпілотниками та КАБами, деталі

Надвечір 25 липня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками різні райони Харкова, через що у місті було чутно потужні вибухи та вже є влучання по інфраструктурі.

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"Попередньо приліт у центральній частині міста, Київський район", — написав о 22:25 міський голова Харкова Ігор Терехов.

Протягом вечора він кілька разів повідомляв, що у місті лунають вибухи.

"За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, ворожий бпла типу "черніка" вибухнув у повітрі над центром міста", — зазначив Терехов.

А вже ближче до опівночі мер міста повідомив, що БпЛА вдарив по Шевченківському району Харкова. Цю ж інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо, приліт ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місце прильоту прямують підрозділи ДСНС", — написав Синєгубов.

Після опівночі місцева влада уточнила, що росіяни почали бити по місту КАБами.

"Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні!", — наголосив Ігор Терехов.

Зазначимо, що про застосування КАБів по Харкові попереджали і Повітряні сили ЗСУ.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань у Харкові вналсідок російської атаки не було.

Нагадаємо, 24 липня ЗС РФ атакували Харків КАБом нового типу.

У ніч на 24 липня РФ вдарила "шахедами" по центру Одеси, через що на "Привозі" спалахнула масштабна пожежа.