Рекордний масований наліт російських "Шахедів": експерт попередив про можливу небезпеку

У неділю вдень, 27 липня, російські окупаційні війська атакували Одеську область, випустивши близько дванадцяти дронів. Незважаючи на таку порівняно невелику кількість випущених БПЛА, деякі моменти викликають стурбованість

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Майже тиждень росіяни не проводили масових, централізованих нальотів дронами Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", зауважує після сьогоднішньої атаки по Одесі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Хтось може парирувати, як же так, 26 липня був масований наліт — 208 дронів", — пише він, зазначаючи, що двісті безпілотників це далеко не концентрований наліт у 400, 500 і більше дронів.

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Також Олександр Коваленко навів статистику використання дронів російською армією:

У ніч на 19 липня ЗС РФ застосували 344 дрони. Невикористаними, орієнтовно, залишалося понад 160 дронів.

У ніч на 20 липня ЗС РФ застосували 57 дронів, накопичення понад 150 або 310 за підсумком двох діб.

У ніч на 21 липня ЗС РФ застосували 426 дронів. Орієнтовно запас — близько 100 дронів.

У ніч на 22 липня було застосовано 42 дрони, накопичення за добу понад 160, сумарно за дві доби — понад 260.

У ніч на 23 липня ЗС РФ випустили 71 дрон, накопичення за добу понад 130, сумарно за три доби — приблизно 500.

У ніч на 24 липня окупанти вдарили 107 дронами, накопичення за добу понад 100, сумарно за чотири доби — близько 600.

У ніч на 25 липня на українські міста летіло 63 дрони, накопичення за добу близько 140, сумарно за п'ять діб — близько 750.

У ніч на 26 липня було зафіксовано 208 дронів, накопичення за добу близько нуля, сумарно за шосту добу зберігається в межах 750, а за підсумком добового виробництва понад 950 дронів.

І в ніч на 27 липня ЗС РФ атакували 83 дронами, накопичення за добу понад 120, сумарно за сьому добу — понад 1 100.

До кінця 27 липня, за допомогою виробництва у ЗС РФ буде накопичений потенціал у 1 300 дронів, підрахував військовий оглядач.

"Це говорить про те, що загроза масованого, концентрованого нальоту РДВ стає все більш і більш гіпертрофованою", — вважає Олександр Коваленко.

На його думку, або росіяни наполегливо накопичують дрони для масштабного терору під певну дату, наприклад до Дня незалежності 24 серпня, або найближчим часом українці стануть свідками рекордного масованого нальоту.

Нагадаємо, вночі на 24 липня російські дрони атакували Одесу. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, житлові будинки та об'єкти в зоні ЮНЕСКО. БПЛА впав посеред Приморського бульвару, крім того, постраждав легендарний ринок "Привоз".

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, що 2000 БпЛА за одну атаку — це не прогноз, а констатація ворожих можливостей. На його думку, 2000 дронів за ніч — "цілком реальна цифра".