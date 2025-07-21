"Было очень страшно": как киевляне пережили массированный ночной обстрел ВС РФ (видео)

В ночь на 21 июля Киев подвергся одной из самых масштабных атак дронами-камикадзе. Враг бил по жилым кварталам, разрушил детсад, супермаркет, склады и повредил метро. Среди пострадавших 15-летняя девушка, а один человек получил несовместимые с жизнью ранения.

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В результате ночного обстрела столицы российскими дронами-камикадзе типа Shahed, по меньшей мере восемь человек получили ранения, один человек погиб. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По словам Ткаченко, ударам подверглись по меньшей мере шесть районов города, а разрушения и пожары зафиксированы сразу в нескольких жилых зонах. "По состоянию на сейчас уже имеем 8 пострадавших в результате вражеской атаки", — заявил начальник КГВА.

Больше всего пострадал Дарницкий район — там огонь охватил детский сад, супермаркет и складские помещения. В Шевченковском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и вход в метро "Лукьяновская". В Соломенском — разрушено админздание, загорелись склады.

Также обломки дронов вызвали повреждения в Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах. Госпитализированы пятеро раненых, еще двоим оказали помощь на месте. Среди травмированных — девушка 15 лет с политравмами.

Жители поврежденной десятиэтажки в Шевченковском районе рассказали, что взрыв был чрезвычайно мощным. По словам киевлянки Елены, обломки попали прямо в одну из квартир. "Мы находились рядом, когда произошел взрыв. Это было очень страшно. К счастью, мужчина, который был в квартире, остался живым и невредимым", — отметила она.

Другая жительница Валентина назвала ночь "максимально тяжелой" и добавила, что взрывов было так много, что они уже "сбились со счета". Женщина, которая с дочкой во время тревоги находилась в коридоре возле квартиры, куда попал "Шахед", рассказала, что за все время полномасштабной войны они только второй раз спустились в укрытие.

По словам Ткаченко, эта атака снова была направлена исключительно против гражданской инфраструктуры. "Россия в очередной раз била по жилым кварталам столицы. Самыми болезненными являются человеческие потери. К сожалению, один человек погиб. Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего", — добавил он.

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия ударов, помогая жителям пострадавших домов. Также работают коммунальщики, полиция, медики и волонтеры.

Напомним, в ночь на 21 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе Shahed. В результате атак зафиксированы серьезные разрушения в Дарницком, Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах.

Фокус писал, что в ночь на 21 июля армия РФ запустила по Украине более 20 ракет и почти 430 беспилотников. Оккупанты применили пять аэробаллистических ракет "Кинжал".

Суммарно в ночь на 21 июля российские войска атаковали Украину 450 средствами воздушного нападения.

Как сообщал Фокус, в результате удара по Киеву 7 июля был поврежден энергообъект, часть города осталась без воды.

6 июля в сети показали кадры взрыва российского "Шахеда" с термобарическим боеприпасом.