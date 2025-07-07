Удар "Шахедов" по Киеву: поврежден энергообъект, часть города осталась без воды

В ночь на 7 июля дроны-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации атаковали Киев и нанесли ущерб в трех районах украинской столицы. Обломки российских беспилотников угрожали объектам газо- и теплоснабжения. Без горячей воды оказалось примерно 500 зданий.

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В результате ночного налета беспилотников РФ повреждены дома, машины и объекты инфраструктуры на северо-восточных и юго-западных окраинах Киева, сообщил в Telegram-канале городской голова Виталий Кличко. Среди прочего, враг ударил по тепломагистрали большого диаметра: коммунальщики приступили к ремонтным работам. Между тем в Киевской городской военной администрации уточнили, что диаметр поврежденной трубы — 1 м.

Согласно данным Кличко, есть разрушения в трех районах:

Деснянский район — поврежден газопровод, пустой резервуар (не указано назначение резервуара), а также административное здание;

Соломенский — труба водоснабжения, а также автомойка;

Голосеевский — офисное здание.

Как написал городской голова, на объекты упали обломки российских беспилотников. Пожаров и пострадавших не было.

Атака "Шахедов" РФ — Кличко о последствиях налета 7 июля Фото: Скриншот

В КГГА добавили, что обломки БПЛА РФ пробили водопровод, через который поставлялась горячая вода в жилые дома, а также в школы, больницы, ведомственные объекты. Кроме того, выбило окна на неуказанном энергообъекте. Других деталей или фото чиновники не публиковали.

Атака "Шахедов" РФ — детали

Согласно предупреждению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 июля первый сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 0:45. Тревога включалась дважды и длилась около двух часов и часа. Киев под угрозой оказался с 1:37 до 2:15. Первые дроны-камикадзе летели в направлении столицы со стороны Черниговской области. На пути российских беспилотников оказались Броварской, Бориспольский районы, Вышгород, Оболонь, Петровцы, Троещина, районы Лесной, ДВРЗ, Дарница, информировали в мониторинговом канале "Киев инфо".

Воздушное командование пока не сообщило, сколько российских средств поражения запустила РФ в ночь на 7 июля. Также не известно о результативности работы средств ПВО. О ночном налете ничего не писал глава Киевской ОВА Николай Калашник. Глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram уточнил, что водопровод был поврежден в Соломенском районе.

Отметим, в ночь на 4 июля состоялся массированный налет "Шахедов" ВС РФ на Киев. Согласно данным военной администрации, пострадало 13 локаций в разных районах столицы. Среди прочего, загорелось нежилое здание в Соломенском районе. Кроме того, повреждены дома в Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах, сообщили в КГГА.

Напоминаем, 6 июля в сети показали кадры взрыва российского "Шахеда" с термобарическим боеприпасом.