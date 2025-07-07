Удар "Шахедів" по Києву: пошкоджено енергооб'єкт, частина міста залишилась без води

В ніч на 7 липня дрони-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації атакували Київ та завдали шкоди у трьох районах української столиці. Уламки російських безпілотників загрожували об'єктам газо- і теплопостачання. Без гарячої води опинилось приблизно 500 будівель.

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Внаслідок нічного нальоту безпілотників РФ пошкоджено будинки, машини та об'єкти інфраструктури на північно-східних та південно-західних околицях Києва, повідомив у Telegram-каналі міський голова Віталій Кличко. Серед іншого, ворог вдарив по тепломагістралі великого діаметра: комунальники приступили до ремонтних робіт. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що діаметр пошкодженої труби — 1 м.

Згідно з даними Кличка, є руйнування у трьох районах:

Деснянський район — пошкоджено газопровід, порожній резервуар (не вказане призначення резервуару), а також адміністративна будівля;

Солом'янський — труба водопостачання, а також автомийка;

Голосіївський — офісна будівля.

Як написав міський голова, на об'єкти упали уламки російських безпілотників. Пожеж та постраждалих не було.

Атака "Шахедів" РФ - Кличко про наслідки нальоту 7 липня Фото: Скриншот

У КМДА додали, що уламки БПЛА РФ пробили водопровід, через який постачалась гаряча вода у житлові будинки, а також у школи, лікарні, відомчі об'єкти. Крім того, вибило вікна на невказаному енергооб'єкті. Інших деталей або фото чиновники не публікували.

Атака "Шахедів" РФ — деталі

Згідно з попередженням Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 липня перший сигнал тривоги у Київській області пролунав о 0:45. Тривога вмикалась двічі й тривала близько двох годин та години. Київ під загрозою опинився з 1:37 до 2:15. Перші дрони-камікадзе летіли у напрямку столиці з боку Чернігівської області. На шляху російських безпілотників опинились Броварський, Бориспільський райони, Вишгород, Оболонь, Петрівці, Троєщина, райони Лісовий, ДВРЗ, Дарниця, інформували у моніторинговому каналі "Київ інфо".

Повітряне командування поки не повідомило, скільки російських засобів ураження запустила РФ в ніч на 7 липня. Також не відомо про результативність роботи засобів ППО. Про нічний наліт нічого не писав глава Київської ОВА Микола Калашник. Глава КМВА Тимур Ткаченко у Telegram уточнив, що водогін було пошкоджено у Солом'янському районі.

Зазначимо, в ніч на 4 липня відбувся масований наліт "Шахедів" ЗС РФ на Київ. Згідно з даними військової адміністрації, постраждало 13 локацій у різних районах столиці. Серед іншого, загорілась нежитлова будівля у Солом'янському районі. Крім того, пошкоджено будинки у Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомили у КМДА.

Нагадуємо, 6 липня у мережі показали кадри вибуху російського "Шахеда" з термобаричним боєприпасом.