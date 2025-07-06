Випалює все: з'явилося відео підриву термобаричної частини дрона "Шахед"

Рідина з бойової термобаричної частини "Шахеда" випалює буквально все, адже її температура доходить до 2600 °C. Для людей її вибух вкрай небезпечний.

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Кадри із загорянням рідини з ударного безпілотника показав Telegram-канал "Supernova+".

На відео показано загоряння невеликого обсягу речовини, тому вкрай важливо дотримуватися заходів безпеки під час запуску "Шахедів". БПЛА з цілою термобаричною бойовою частиною може влетіти в будинок або квартиру.

Зазначимо, що про застосування ЗС РФ таких дронів-камікадзе повідомлялося ще в листопаді минулого року. Такі БПЛА створюють у російській "Алабузі" в Татарстані, термобарична частина має індекс БЧ-50.

Після вибуху ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, і під час взаємодії з повітрям утворюється вогняна хмара температурою до 2600 °C.

Хмара може охопити кілька житлових приміщень, але якщо закрити міжкімнатні двері, це частково зменшить розпорошення термобаричної суміші по квартирі.

Кожен українець, за рекомендацією військових експертів, повинен мати вдома хоча б один вогнегасник, щоб у разі прильоту "пробити" дорогу на вихід.

Нагадаємо, вночі 6 липня ударний дрон ЗС РФ влучив у будівлю ТЦК у Кременчуці Полтавської області. Вибух спричинив пожежу на площі 700 кв. м.

Цієї ж ночі під ударами дронів був Харків, щонайменше одна людина дістала поранення.