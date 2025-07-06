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У Харкові прогриміла серія вибухів: внаслідок атаки БпЛА здійнялася сильна пожежа, є постраждалі

атака Харків 6 липня
У Харкові прогриміла серія вибухів: внаслідок атаки БпЛА здійнялася сильна пожежа | Фото: Скрін відео

Уночі 6 липня російські дрони атакували Харків: під ударом безпілотників опинилися кілька районів, є попередня інформація про влучання по житловому сектору.

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Внаслідок атаки по Харкову відомо щонайменше про одну поранену людину — 46-річну жінку, а також постраждалу кількамісячну дитину. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Після опівночі Повітряні сили України попередили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" у низці областей, зокрема у Харківській. Безпілотники рухалися східним курсом та близько 01:00 години дісталися Харкова.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про серію вибухів у Харкові.

Олег Синєгубов інформував, що, попередньо, під ударом дронів у Харкові опинилися Шевченківський та Київський райони міста.

Близько 02:00 години ще група безпілотників дісталася Харкова — у місті пролунали повторні вибухи, в ОВА повідомили про повторний удар по Шевченківському району.

Ігор Терехов також уточнив, що внаслідок атаки постраждав Новобаварський район Харкова. Там, за його даними, удари зафіксовані по приватному сектору.

вибухи Харків
Скриншот | Терехов про наслідки атаки по Харкову

У місцевих пабліках повідомили, що внаслідок атаки у Харкові здійнялася сильна пожежа.

Олег Синєгубов близько 02:40 уточнив, що внаслідок атаки по Харкову відомо щонайменше про одну постраждалу людину. Це 46-річна жінка із Новобаварського району міста.

Близько 03:30 години Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 2 осіб. Друга постраждала — маленька дитина. У дівчинки — гостра реакція на стрес.

Інші наслідки російської атаки по Харкову уточнюються.

Нагадаємо, 5 липня росіяни атакували "Кинджалами" Хмельницьку область: у Старокостянтинові прогриміли вибухи.

Також 5 липня у Національній федерації самбо України повідомили, що під час вибуху у Житомирській області загинув юний спортсмен.