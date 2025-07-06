У Харкові прогриміла серія вибухів: внаслідок атаки БпЛА здійнялася сильна пожежа, є постраждалі

Уночі 6 липня російські дрони атакували Харків: під ударом безпілотників опинилися кілька районів, є попередня інформація про влучання по житловому сектору.

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Внаслідок атаки по Харкову відомо щонайменше про одну поранену людину — 46-річну жінку, а також постраждалу кількамісячну дитину. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Після опівночі Повітряні сили України попередили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" у низці областей, зокрема у Харківській. Безпілотники рухалися східним курсом та близько 01:00 години дісталися Харкова.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про серію вибухів у Харкові.

Олег Синєгубов інформував, що, попередньо, під ударом дронів у Харкові опинилися Шевченківський та Київський райони міста.

Близько 02:00 години ще група безпілотників дісталася Харкова — у місті пролунали повторні вибухи, в ОВА повідомили про повторний удар по Шевченківському району.

Ігор Терехов також уточнив, що внаслідок атаки постраждав Новобаварський район Харкова. Там, за його даними, удари зафіксовані по приватному сектору.

Скриншот | Терехов про наслідки атаки по Харкову

У місцевих пабліках повідомили, що внаслідок атаки у Харкові здійнялася сильна пожежа.

Олег Синєгубов близько 02:40 уточнив, що внаслідок атаки по Харкову відомо щонайменше про одну постраждалу людину. Це 46-річна жінка із Новобаварського району міста.

Близько 03:30 години Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 2 осіб. Друга постраждала — маленька дитина. У дівчинки — гостра реакція на стрес.

Інші наслідки російської атаки по Харкову уточнюються.

Нагадаємо, 5 липня росіяни атакували "Кинджалами" Хмельницьку область: у Старокостянтинові прогриміли вибухи.

Також 5 липня у Національній федерації самбо України повідомили, що під час вибуху у Житомирській області загинув юний спортсмен.