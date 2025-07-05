Під час вибуху на Житомирщині загинув юний спортсмен

16-річний Олексій Петренко був кандидатом у майстри спорту України з самбо. Він загинув під час вибуху в селі Березина 2 липня.

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Олексій був вихованцем відділення боротьби самбо ДЮСШ Житомирської міської ради, займався цим видом спорту з 2018 року та вже став призером обласних і всеукраїнських змагань. Його вважали одним із найперспективніших юнаків у своїй категорії. Про його загибель повідомили у Національній федерації самбо України.

Олексій Петренко загинув під час вибуху 2 липня Фото: Соцмережі

"Війна обірвала юне життя, всі плани, мрії та надії. Олексій назавжди залишиться в наших серцях — разом з іншими Янголами Спорту, яких забрала ця клята війна", — зазначили у федерації.

В пості сказано, що Петренко загинув під час "ворожого обстрілу", але 2 липня вибухи в Березині лунали без повітряної тривоги. І нині причини вибухів ще з'ясовуються.

Вибухи на Житомирщині: що відомо

2 липня близько 18:00 години у селі Березина сталися два вибухи. Повітряна тривога в цей час оголошена не була. Голова Глибочицької громади Сергій Сокальський сказав, що вибухи сталися на складі промислового підприємства.

Неподалік від підприємства, на якому пролунали вибухи, розташована автозаправка. На АЗС ніхто не постраждав, але будівля пошкоджена.

"Спочатку почало щось горіти, диміти, якась будівля. Я не знаю, що саме почало горіти. Потім піднявся більший вогонь. Через хвилини 3-4 після цього стався перший вибух. Потім після першого вибуху, хвилини через три, стався другий", — повідомив працівник заправки.

На місці вибухів продовжує працювати слідча група з метою з'ясування обставин інциденту. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, Фокус писав про наслідки вибуху у селі Березина. Було пошкодження трьох ліній електропередач та відключились 50 трансформаторних підстанцій.

Тоді ж місцева влада закликала громадян вжити заходів безпеки: мешканців попросили зачинити вікна та перебувати вдома.