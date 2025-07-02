Вибухи під Житомиром: знищені підприємства, сотні людей без електроенергії, що відомо про наслідки (фото)

Внаслідок вибухів під Житомиром, що прогриміли увечері 2 липня, є пошкодження 3 ліній електропередач та відключення 50 трансформаторних підстанцій. Місцева влада офіційно повідомила про вибухи на території двох виробничих приміщень.

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Загалом без електроенергії внаслідок вибухів на Житомирщині залишилося 735 помешкань, повідомили увечері 2 липня на офіційній сторінці АТ "Житомиробленерго" у Facebook.

За інформацією відомства, через вибухи у селі Березина Глибочицької громади пошкоджено 3 лінії електропередачі 10кВ, а також відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.

"Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним", — розповіли у "Житомиробленерго".

Також у відомстві показали кадри наслідків вибухів.

АТ "Житомиробленерго" | наслідки вибухів під Житомиром АТ "Житомиробленерго" | пошкодження енергомережі під Житомром

Також близько 23:00 години голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про інші наслідки вибухів. За його даними, загалом 2 людей загинули, ще 24 — отримали поранення внаслідок інциденту. Їх доставили до медичних закладів.

Серед постраждалих — 4 дитини, зазначив посадовець.

Що стосується обмежень руху, то Бунечко розповів, що на місці інциденту організовано двосторонній рух у напрямку Києва.

"На ділянці траси М-06, на місці надзвичайної події, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній полосі руху в кожен бік", — повідомив він.

Також на перекритій ділянці траси тривають роботи з очистки проїжджої частини.

Де пролунали вибухи під Житомиром

Голова Глибочицької громади Житомирської області Сергій Сокальський повідомив, що вибухи трапилися на території двох виробничих приміщень, як передали у "Еспресо.TV".

"Підприємства повністю знищені", — йдеться у повідомленні.

На місці вибухів продовжує працювати слідча група з метою з'ясування обставин інциденту. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, вибухи під Житомиром прогриміли близько 18:00 години 2 липня: сірий "гриб" було видно з відстані кількох кілометрів.

Невдовзі місцева влада закликала громадян вжити заходів безпеки: мешканців попросили зачинити вікна та перебувати вдома.