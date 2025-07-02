Вибухи під Житомиром: знищені підприємства, сотні людей без електроенергії, що відомо про наслідки (фото)
Внаслідок вибухів під Житомиром, що прогриміли увечері 2 липня, є пошкодження 3 ліній електропередач та відключення 50 трансформаторних підстанцій. Місцева влада офіційно повідомила про вибухи на території двох виробничих приміщень.
Загалом без електроенергії внаслідок вибухів на Житомирщині залишилося 735 помешкань, повідомили увечері 2 липня на офіційній сторінці АТ "Житомиробленерго" у Facebook.
За інформацією відомства, через вибухи у селі Березина Глибочицької громади пошкоджено 3 лінії електропередачі 10кВ, а також відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.
"Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним", — розповіли у "Житомиробленерго".
Також у відомстві показали кадри наслідків вибухів.
Також близько 23:00 години голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про інші наслідки вибухів. За його даними, загалом 2 людей загинули, ще 24 — отримали поранення внаслідок інциденту. Їх доставили до медичних закладів.
Серед постраждалих — 4 дитини, зазначив посадовець.
Що стосується обмежень руху, то Бунечко розповів, що на місці інциденту організовано двосторонній рух у напрямку Києва.
"На ділянці траси М-06, на місці надзвичайної події, організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній полосі руху в кожен бік", — повідомив він.
Також на перекритій ділянці траси тривають роботи з очистки проїжджої частини.
Де пролунали вибухи під Житомиром
Голова Глибочицької громади Житомирської області Сергій Сокальський повідомив, що вибухи трапилися на території двох виробничих приміщень, як передали у "Еспресо.TV".
"Підприємства повністю знищені", — йдеться у повідомленні.
На місці вибухів продовжує працювати слідча група з метою з'ясування обставин інциденту. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, вибухи під Житомиром прогриміли близько 18:00 години 2 липня: сірий "гриб" було видно з відстані кількох кілометрів.
Невдовзі місцева влада закликала громадян вжити заходів безпеки: мешканців попросили зачинити вікна та перебувати вдома.