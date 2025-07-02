Взрывы под Житомиром: уничтожены предприятия, сотни людей без электроэнергии, что известно о последствиях (фото)

В результате взрывов под Житомиром, прогремевших вечером 2 июля, есть повреждения 3 линий электропередач и отключение 50 трансформаторных подстанций. Местные власти официально сообщили о взрывах на территории двух производственных помещений.

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Всего без электроэнергии в результате взрывов на Житомирщине осталось 735 помещений, сообщили вечером 2 июля на официальной странице АО "Житомироблэнерго" в Facebook.

По информации ведомства, из-за взрывов в селе Березина Глыбочицкой общины повреждены 3 линии электропередачи 10кВ, а также отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

"Над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, которые укомплектованы всем необходимым", — рассказали в "Житомироблэнерго".

Также в ведомстве показали кадры последствий взрывов.

АО "Житомироблэнерго"| последствия взрывов под Житомиром АО "Житомироблэнерго" | повреждения энергосети под Житомром

Также около 23:00 часов председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о других последствиях взрывов. По его данным, всего 2 человека погибли, еще 24 — получили ранения в результате инцидента. Их доставили в медицинские учреждения.

Среди пострадавших — 4 ребенка, отметил чиновник.

Что касается ограничений движения, то Бунечко рассказал, что на месте инцидента организовано двустороннее движение в направлении Киева.

"На участке трассы М-06, на месте чрезвычайного происшествия, организовано двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону", — сообщил он.

Также на перекрытом участке трассы продолжаются работы по очистке проезжей части.

Где прогремели взрывы под Житомиром

Председатель Глыбочицкой общины Житомирской области Сергей Сокальский сообщил, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений, как передали в "Еспресо.TV".

"Предприятия полностью уничтожены", — говорится в сообщении.

На месте взрывов продолжает работать следственная группа с целью выяснения обстоятельств инцидента. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, взрывы под Житомиром прогремели около 18:00 часов 2 июля: серый "гриб" было видно с расстояния нескольких километров.

Вскоре местные власти призвали граждан принять меры безопасности: жителей попросили закрыть окна и находиться дома.