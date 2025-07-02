Взрывы под Житомиром: есть жертвы, людям советуют закрыть окна и сидеть дома (видео)

Из-за взрыва на трассе М-06 Киев-Чоп погибли два человека и 15 получили ранения. Жителей Житомира и окрестных населенных пунктов просят не выходить из квартир и, по возможности, оставаться дома. Кроме того, водителям следует объехать отрезок дороги, на котором произошел трагический инцидент.

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Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здоровья Украины предупредил граждан об угрозе для здоровья из-за продуктов горения, которые поднялись в воздух после инцидента на трассе. Чиновники объяснили, что пока не известна причина взрыва. Между тем глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил детали чрезвычайного происшествия, в результате которого пострадали почти 20 человек, повреждены частные дома и горят авто.

Согласно данным ОВА, на АЗС возле населенного пункта Березина на Житомирской трассе произошло два взрыва. На место событий прибыли все необходимые службы, которые занимаются пострадавшими и возгоранием. Военная администрация заявила о перекрытии трассы на Киев, поскольку будет работать следственно-оперативная группа.

"Около 18:00 в населенном пункте Березина, вблизи Житомира, на международной трассе М-06 произошло два взрыва. Мы можем, к сожалению, констатировать уже о двух погибших. 15 человек пострадало. Обеспечен минимальный проезд по международной трассе. Призываю людей, которые планировали сегодня движение по трассе М-06 до конца дня удержаться от поездки, от проезда мимо Житомира", — пояснил Бунечко.

Между тем глава центра здравоохранения Александр Шпита рассказал гражданам, как следует действовать при данных условиях. В инструкции ОЦКПХ МОЗ Украины указано, что следует закрыть окна, не выходить на улицу, пить побольше воды и включить очиститель воздуха, если он есть.

"Подчеркиваем: в таких ситуациях крайне важно доверять только проверенным источникам информации", — подытожил чиновник.

Взрыв под Житомиром — как уберечься от ядовитого воздуха Фото: Facebook

На странице Житомирской ОВА также разместили контакты оперативного штаба, в который могут обращаться жители поселка Березина, пострадавшие от взрыва на АЗС.

Взрывы под Житомиром — детали

Отметим, вечером 2 июля в соцсетях появились кадры взрыва под Житомиром. На кадрах с места событий показали огненный шар, поднявшийся рядом с трассой, а после того — грибовидный столб дыма, который видели с расстояния в километр.

В житомирских пабликах сообщили, что слышали, ориентировочно, два взрыва. Люди, которые стали свидетелями инцидента, рассказали, что взрывная волна едва не сносила машины с дороги. На одном из видео мужчина рассказал о горящих гражданских автомобилях и о раненых людях, которым он поможет турникетами. Появилась информация от местного чиновника, который подтвердил инцидент за кольцевой дорогой на трассе, соединяющая Житомир и Киев. Также он добавил, что произошел взрыв на складе промышленного предприятия, но не уточнил, это АЗС.

Напоминаем, осенью 2023 года произошел взрыв на АЗС в Харькове, расположенной неподалеку от Южной железной дороги.