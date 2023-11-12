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Украина

Видно черный дым и огонь: в Харькове прозвучал мощный взрыв, есть пострадавшие (фото, видео)

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Фото: Скриншот | В Харькове раздался мощный взрыв, который напугал горожан

По информации местных медиа, в результате взрыва и пожара пострадал заправщик одной из АЗК, которого с многочисленными ожогами госпитализировали.

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В Харькове утром, 12 ноября в 8:50 прозвучал мощный взрыв. Информация об этом появилась в Telegram-канале медиа "Супільне".

СМИ сообщило, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Несколько позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что взрыв в городе произошел не из-за ракетной или дроновой атаки ВС РФ по Харькову.

"Все чисто. По уточненной информации взрыв произошел не из-за вражеской атаки. Причины выясняют специалисты", — написал он.

В местных Telegram-каналалх горожане, которые стали свидетелями произошедшей чрезвычайной ситуации, начали публиковать фото и видео.Таким образом удалось узнать, что взрыв произошел на заправочной станции ОККО поблизости Южной железной дороги. Черный дым и огонь можно было наблюдать с моста, который возвышался над железнодорожными колеями.

Практически сразу же перекрыли улицу Полтавский шлях в западной части города. Там стоял регулировщик и показывал водителям направление, по которому они могли б проехать. За его спиной было видно пожар.

Позже появилась неофициальная информация о том, что произошел взрыв заправочной колонки.

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Во время пожара на АЗС пострадал заправщик и сгорел автомобиль
Фото: Патрульная полиция

Пострадал заправщик, с многочисленными ожогами его забрала карета "скорой", а сотрудники ГСЧС к тому времени успели справиться с огнем и не дали пожару перекинуться на соседние здания.

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Местные ТГ-каналы сообщают о том, что во время взрыва на автозаправке пострадал мужчина
Фото: Скриншот

По состоянию на сейчас, как сообщила Патрульная полиция Харьковской области, из-за взрыва на АЗК временно ограничено движение на улице Полтавский шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рыльева. Ограничения продлятся до завершения работы экстренных служб.

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Из-за взрыва на АЗК временно ограничено движение на улице Полтавский шлях
Фото: Патрульная полиция

Напомним, 3 ноября российские оккупанты нанесли около 10 ударов дронами по Харьковской области. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, из-за российской атаки в Харькове повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Кроме того, вспыхнул пожар на СТО.

Ранее, 8 октября, в один из многоэтажных домов Херсона попал российский снаряд, в результате чего полностью было разрушено две квартиры и пострадали люди. Спустя почти месяц местные жители рассказали, как готовятся к зиме.